NOVIDADES: TV Canção Nova migra a HD com VSN

A emissora católica, TV Canção Nova, mantida pela Fundação João Paulo II, escolheu a empresa espanhola VSN, líder em soluções para digitalização e automatização de emissoras de TV e produtoras, para implantar um dos projetos de broadcast mais ambiciosos do Brasil.



Baseado no conceito "One Stop", a emissora implantará um sistema completo de televisão HD com toda a suíte de produtos da VSN que inclui, entre outros produtos, o sistema completo de produção de jornalismo vsnnews, o sistema de arquivos vsnarchive, o sistema de automatização vsnmulticom e o sistema de programação vsnCreaTV, que no futuro será integrado com as centrais de produção da VSN no Brasil e no exterior, através do vsnIPTransfer.



A emissora adquiriu também quatro servidores VSN com quatro canais de exibição e 12 ilhas de pós-produção Apple Final Cut Pro. Também irão ser utilizados vídeo servidores Harris Nexio e geradores de caracteres Chyron. O projeto está avaliado em US$1,5 milhões.



A TV Canção possui centros de produção em sete cidades brasileiras e o seu sinal chega a alcançar a Europa Ocidental, Norte da África, Ámérica do Norte e o Oriente Médio, através de um sistema de satélites e TV a cabo.



Segundo Maurício Belônio e Danilo Gesualdo, respectivamente, gerente técnico e gerente de TI da TV Canção, durante o processo de escolha a VSN se destacou por entender as exigências do projeto. "A empresa também ofereceu todas as adaptações e customizações necessárias para assegurar que todos os requerimentos da TV Canção Nova fossem preenchidos", disseram. "Isso reforçou a nossa decisão final e a opção pela VSN".



A VSN do Brasil, filial da VSN, oferecerá à TV Canção todo o suporte técnico necessário.