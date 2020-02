Google White Space Database Registered Fixed Devices

WASHINGTON—These parties had registered unlicensed devices for use in TV white spaces as of March 19, 2015, according to Google. The bold number in front of each entry refers to how many devices each party registered:



2 - 101Netlink|Seth Johannesen|P.O. Box 101

Whitethorn, CA 95589

US|seth@101netlink.com|707-923-4000



2 - AAAE|Jason Hilton|601 Madison St

Alenadria, VA 22314

US|jason.hilton@aaae.org|703.824.0500



1 - AccessPlus Communications|Doug Norton|249 Cedar Hill St.

Marlborough, MA 01752

US|dnorton@accesspluscom.com|978-499-9164



2 - AgUplink, LLC|System Admin|185 Fish Hatchery Rd.

Cordele, GA 31015

US|admin@aguplink.net|229.299.4916



1 - Air Advantage|Kerry Penland|465 N Franklin St

Frankenmuth, MI 48734

US|noc@airadvantage.net|989-652-9500



21 - Alaska Railroad|Otto Wendt|1224 Whitney Rd

Anchorage, AK 99501

US|wendto@akrr.com|9072653901



6 - ALSAT Wireless|Alan Luelf|145 Highway B

Montgomery City, MO 63361

US|alan@alsat.us|573-564-2031



2 - Alternative Choice Wireless|Steve Sowards|PO Box 709

Winter Haven, FL 33882

US|ssowards@alt-choice.com|863-324-2455



1 - AMDS, OUHSC|Brandon Headley|1000 Stanton L Young Blvd

Oklahoma City, OK 73117

US|bheadley@ouhsc.edu|4052712318



9 - Arizona Capitol Television|Jason Fitzpatrick|1700 W washington

Phoenix, AZ 85007

US|jfitzpatrick@azleg.gov|602-926-3542



12 - ASA Networks|Jose Marinez|101 County Plains Route 11

Pine Plains, NY 12567

US|jmarinez@asanetworks.com|(212) 487-5143



13 - ASA Networks|Jose Marinez|1333A North Avenue #295

New Rochelle, NY 10804

US|jmarinez@asanetworks.com|518-966-2228



3 - ASA Networks|Jose Marinez|1952 1st Ave., Suite 5L

New York, NY 10029

United States|jmarinez@asanetworks.com|347-688-2898



2 - Barrick Gold Corp|Lorin Wyatt|406 West 50 North

Salt Lake City, UT 84101

US|lwyatt@barrick.com|801-990-4808



13 - Bascom Communications Inc. |Greg Merryfield|5990 West Tiffin Street

Bascom, OH 44809

US|gnm@bascomtelephone.com|419 937 2222



6 - Bob Mills Furniture|Bob Mills Furnitre|6000 Spur 327

Lobbock, TX 79424

US|cdyson@bobmills.com|405-947-6500



7 - Brandon Wigfield|Brandon Wigfield|434 N Center Street Cumberland MD 21502 US

, |brandon.wigfield@conxx.net|301.707.3489



5 - c|c|2700

arcata, ca 95521

US|support@carlsonwireless.con|707-725-2240



21 - Cal.net|Nick Sekulich|4101 Wild Chapparal Dr

Shingle Springs, CA 95682

US|engineer@cal.net|530-672-1078



1 - Calvary Church of the Quad Cities|Calvary Church of the Quad Cities|4700 53rd Street

Moline, IL 61265

US|ben.engle@calvaryqc.org|3097624166



11- Carlson Wireless Technologies|Shamus Jennings|2700 Foster Ave.

Arcata, CA 95521

US|sjennings@carlsonwireless.com|7078227000



3 - CCB|Tom Newton|4742 Liberty Rd. S

Salem, OR 97302

US|tom.newton@croisancreek.com|5033769382



1 - Chris Dyson|Chris Dyson|3600 W Reno

Oklahoma City, OK 73107

US|peerless@peerless.com|8008652112



1 - City of Decatur|Randy Aldrich|#1 Gary K. Anderson Plaza

Decatur, IL 62523

US|raldrich@decaturil.gov|(217) 450-2239



4 - City of Toledo|Doug Lett|3900 N. Summit

Toledo, Ohio 43611

US|douglas.lett@toledo.oh.gov|4197272632



10 - CKS Wireless|Jon Paul Kelley|101 Nance Street

Jacksonville, Texas 75766

US|jpk@ckswireless.com|9035890044



4 - Crossroads Wifi|Harvern Davis|725 Main St

Middleton, TN 38052

US|harvern@hotmail.com|731-472-2012



6 - DeepSouthCommunications|Wayne Kairdolf|20331 Highland Rd

Baton Rouge, LA 70817

US|wayne@dscnetworks.com|2256271000



2 - Del Norte County|Dan McCorkle|840 9th St

Crescent City, California 95531

US|dmccorkle@co.del-norte.ca.us|707-464-7207



6 - Delaware Division of Libraries|Edward Moore|112 Martin Luther King Blvd

Dover, DE 19901

US|ddl-it@lib.de.us|3022573026



3 - Delta County Library District|John Gavan|149 E. Main Street

Hotchkiss, CO 81419

US|jgavan@deltalibraries.org|(970) 399-7877



4 - DSG Cookeville|Brad Olbort|620 West Jackson St

Cookeville , TN 38501

US|phoneservice@ashleymidsouth.com|2042354537



2 - DTS|Steven C|1300 N Berard Street

Breaux Bridge, LA 70517

US|steven@dtscom.com|337-332-4347



1 - Florida Department of Environmental Protection|Don Sears|3900 Commonwealth blvd

Tallahassee, FL 32303

US|don.sears@dep.state.fl.us|8502548008



2 - Four States Furniture|Paul Wilson|602 Walton Dr

Texarkana, TX 75503

US|pwilson@fourstatesfurniture.com|9032230792



4 - Fremont County|Josh Warnke|151 W 1st N

St Anthony, ID 83445

US|jwarnke@co.fremont.id.us|208-624-3130



4 - Gamewood Technology Group, Inc.|Ed Wilborne|165 Deer Run Road

Danville, VA 24540

US|tech@gamewoodinc.com|4347998407



1 - Hidden Lake Wireless, Inc.|Ryan Miller|8833 Hidden Lake Dr.

Howell, MI 48855

US|rpmiller@hiddenlakewireless.com|810-355-6883



4 - Hilcorp Alaska LLC.|Elvin O\'Guinn|35350 Kalifornsky Beach Rd.

Kenai, AK 99669

US|eoguinn@hilcorp.com|907-776-6897



2 -Hill Country Holdings, LLC|Jeff Venglar|1431 FM 1101

New Braunfels, TX 78130

US|jvenglar@ashleyhc.com|830-515-1400



24 - I-2000 Inc.|Andy Pastars|2439 Byron Center Ave.

Wyoming, MI 49519

US|apastars@i2k.com|616-532-8425



1 - Info@rtdisplay.com|RTD-023 Network Admin|3104 E CHASE LANE

Bloomington, IN 47401

US|info@realtimedisplay.com|6028881783



2 - Interactive Canvas Company|Mike Benasutti|P.O.Box 2330

Vincentown, NJ 08088

US|support@iacanvas.com|6092686343



3 - Iowa Communications Network|Network Operations Center|400 E 14th Street

Des Moines, Iowa 50319

US|icnnoc@iowa.gov|1-800-572-3940



35 - Jan Wyckoff|Jan Wyckoff|One John Deere Place

Moline, Il 61265

Moline, IL 61265

US|wyckoffjan@johndeere.com|800-765-9588



1 - Jane Doe|None None|||



3 - JES Construction Inc.|Kim McDonald|1746 Corporate Landing Parkway

Virginia Beach, VA 23454

US|gary.breed@loyola.com|8663704816



6 - Jo-Carroll Energy|Jesse Shekleton|793 US Route 20 West

Elizabeth, IL 61028

US|jshekleton@jocarroll.com|800-858-5522



4 - John Q. Public|None None|||



10 - KanOkla Networks|Justin Mayo|21 North Main

Caldwell, Kansas 67022

US|ip@kanoklanetworks.com|620-845-5500



1 - Keller Williams Honolulu|Ryan Tongg|1347 Kapiolani Blvd.3rd. Floor

Honolulu, HI 96814

US|ryantongg@gmail.com|808-596-2888



2 - Keller Williams Portland Professionals|Derek Sherman|9755 SW Barnes Rd Suite 560

Portland, OR 97225

US|support@pdxguru.com |503-546-9955



2 - Kevin Hendrix|Kevin Hendrix|25 E. Trimble Road san jose CA 95131 US

, |kevin@adaptrum.com|408-850-0545



1 - KHF Holdings LLC|Shawn Weatherholt|11521 Bluegrass Parkway

Louisville, KY 40299

US|sweatherholt@ashleyky.com|502-379-2804



4 - Lackawanna County Coverment|Brandon Wigfield|434 N Centre St

Cumberland, MD 21502

US|brandon.wigfield@conxx.net|301.707.3489



53 - lin sun|lin sun|25 E. Trimble Road san jose CA 95131 US

, |lin@adaptrum.com|408-850-0545



4 - lin sun|None None|||



4 - Manhattan Public Library|Kerry Ingersoll|629 Poyntz Ave

Manhattan, KS 66502

US|kinger@mhklibrary.org|7857764741



8 - MDOT|MDOT|401 North West St

Jackson, MS 39201

US|wayne@dscnetworks.com|3182292888



18 - Meld Technology|Meld Test|1642 Canary Dr

Sunnyvale, CA 94087

US|info@meldtech.com|4082425469



2 - Mid Ohio Energy|Brent Ransome|555 W Franklin St

Kenton, Ohio 43326

US|bransome@midohioenergy.com|4196737289



3 - Midcoast Internet Solutions|Jason Philbrook|111 Lucia Beach Road

Owls Head, ME 04854

US|jphilbrook@staff.gwi.net|207-602-1380



3 - MLEC MLEC|MLEC MLEC|36559 U.S. Hwy 169 Aitkin Mn 56431 US

, |scluff@mlecmn.com|218-927-8227



3 - Monster Wireless Internet, LLC|Timothy Heren|1390 Horse Farm Rd.

Divernon, IL 62530

US|monster@mwii.net|217-415-2855



4 - Morning Star Baptist Church|Troy Chandler|2717 N Armistad Ave

Hampton, VA 23666

US|troy.chandler@verizon.net|7577661165



4 - National Association of Broadcasters|Robert Weller|1771 N St., NW

Washington, DC 20036

US|rweller@nab.org|202-429-5397



2 - New Systems, Inc|Stanislav Zhuchenko|1401 El Camino Ave

Sacramento, CA 95815

US|stasus@nstelcom.com|19162310295



1 - Parkway Central High School|James Swingle|369 North Woods Mill Rd.

Chesterfield , MO 63017

US|mswingle@parkwayschools.net|314-415-8289



2 - Peerless Mounts|Alex Borisov|2501 White Ave.

Nashville, TN 37204

US|aborisov@peerlessmounts.com|(217) 483-8384



4 - Petco Petroleum|Darrell Pridemore|RR 2 Box 31\t\t

St. Elmo, IL 62458

US|d.pride@mchsi.com|618-829-3211



4 - Q-Wireless|Rian Postin|3701 Communications Way

Evansville, IN 47715

US|rian.postin@qwirelessbb.net|877-472-3341



1 - Rainmaker Network Services|Fred Engelmann|14 Joan\'s Court

Chestertown, NY 12817

US|fred@rainmaker-ns.com|518 494-0123



10 - REACH4 Communications Service|Jay Domingue|927 N Parkerson Ave.

Crowley, la 70526

US|radiocom@accesspaging.net|3377833436



16 - RealTimeDisplay.com|RTD-004 Network Admin|899 South College Mall Road Suite 401

Bloomington, IN 47403

US|info@realtimedisplay.com|6028881783



1 - Richard Katz Jr.|Kerry Hurley|4311 Colley Ave.

Norfolk, VA 23508

US|office@coganspizza.com|7572268341



11 - Rtdisplay.com|RTD-002 Network Admin|3104 E CHASE LANE

Bloomington, IN 47403

US|info@realtimedisplay.com|6028881783



4 - Rural Comm Enterprises|John Thomas or Doug Sigrist|2491 East 750 Ave

Farina, IL 62838

US|iukatech@ruralcommail.com|6182452434



5 - Salem Internet Inc.|Rick Meador|4113 Robin Rd

Salem, IL 62881

US|rick@saleminternetinc.com|618.292.4929



6 - Scientel Wireless|Mike Cataletto|948 Springer Dr

Lombard, IL 60148

US|mcataletto@scientelwireless.com|6306523803



3 - SELF|Michael Himes|3320 Cold Springs Rd

Huntingdon, PA 16652

US|himes1024@gmail.com|814-574-5006



1 - Shamus Jennings Carlson Wireless|None None|||



1 - Shawn Hanson|Shawn Hanson|1705 Tower Ave Suite 101 Superior WI 54880 US

, |shawn@myairfiber.com|715-395-6150



1 - Slopeside Internet|Network Admin|PO Box 1138

Winter Park, CO 80482

US|legal@slopeside.net|877-843-8365



1 - Smithville Mennonite Church|Tim Laird|7891 Egypt Rd

Sterling, OH 44276

US|Tim@lairdfamily.net|330.669.2567



4 - Stratuswave Communication|Rusty Irvine|1025 Main Street

wheeling , wv 26003

US|irvine@swave.net|3042335343



4 - Swingle|James|455 N. Wood Mills Rd

Chesterfield, MO 63017

US|mswingle@pkwy.k12.mo.us|314.415.8289



5 - TED.NET|TED WILLIAMS|30804 Albion Ridge K Road

Albion, CA 95410

US|ted@ted.net|7079373600



1 - Todd Mares|Todd Mares|2300 white oak circle

aurora, IL 60502

US|peerless@peerless-av.com|8008652112



3 - Total Highspeed|Christopher Tyler|1091 W Kathryn St

Nixa, Missouri 65714

US|sysadmin@totalhighspeed.net|4177081114



13 - Town of Thurman|Fred Engelmann|14 Joan\'s Court

Chestertown, NY 12817

US|fengelmann@mac.com|518 494-0123



9 - TV Band Service|Keith Bolick|1223 23rd Street North

Wilmington, NC 28405

US|keith.bolick@tvbandservice.com|919-417-8688



2 - TVBS|Bill Seiz|1223 23rd Street N

Wilmington, NC 28409

US|p.hill@spectrumbridge.com|321-436-9555



2 - United Methodist Church|Pastor Phil Dicks|707 6th Street

Grundy Center, IA 50638

US|umc@gcmuni.net|319-825-5408



8 - University of New Hampshire|Chris Grobicki|105 Main Street

Durham, NH 03824-3547

US|chris@yas.com|508-667-4312



3 - WBS Inc.|Jeff Sturgeon|2607 TWP RD 73 NW

Somerset, Ohio 43783

US|sturge4less@ymail.com|7406059001



2 - West Pond Technologies|Steve Hastings|577 Main Street, Suite 340

Hudson, MA 01749

US|it@westpond.com|978 562 4306



2 - Winchester Wireless|David Williamson|2979 Valley Ave.

Winchester, Virginia (VA) 22602

US|david@winchesterwireless.com|5406650800



5 - WVNET|Andrew Parker|837 Chestnut Ridge Rd

Morgantown, AL 26505

US|andrew@mail.wvnet.edu|3042935192



1 - XGNet LLC|Thom Sharbaugh|Hwy 699

Carthage, TX 75633

US|thom@xgnet.com|877-610-9434



8 - Yurok Tribe|Jim Norton|190 Klamath Blvd, P.O. Box 1027

Klamath, California 95548

US|jnorton@yuroktribe.nsn.us|707-482-1350 ext 1398