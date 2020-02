George Horton cree en el potencial del mercado

Desde 1988 George Horton ha desarrollado una exitosa carrera en la firma Solid State Logic (SSL), donde llegó a ser promovido al cargo de vicepresidente de ventas para la Región Occidental y América Latina. Jorge J. Basilago lo entrevistó para conocer sus impresiones y expectativas en el mercado latinoamericano.



TV Technology: ¿Qué opina usted sobre la actualidad del mercado broadcast en América Latina?

George Horton: Siento que el mercado de América Latina está en un estado de transición, abriéndose a un gran potencial. Estamos viendo un rápido desarrollo en la región, donde la mayor parte está representada por la producción digital para transmisiones HD. Esto se traduce en un aumento de la demanda de soluciones digitales y HD. Los distintos países de la región se encuentran en etapas diferentes, pero como los productores de equipamiento broadcast de todo el mundo ofrecen cada vez más rentables soluciones digitales y menos soluciones para definición estándar, siento que el cambio se acelerará.



El potencial de América Latina está allí, definitivamente, pero hará falta esperar un tiempo más. Esto también demandará una buena inversión de tiempo, formación y demostraciones prácticas para lograr los mejores resultados.



TVT: ¿Cuáles son los principales desafíos para el desarrollo de negocios en esta región?

Horton: Geográficamente, América Latina es un área enorme para cubrir. A diferencia de los Estados Unidos, no se trata de un único país sino de un conjunto de países muy diferentes, con culturas y necesidades tecnológicas distintas. El desafío más grande que tengo, personalmente, es ser capaz de dialogar con todos con la frecuencia que verdaderamente deseo.



Para apoyar nuestros esfuerzos y tener una conexión local siempre a mano, estamos organizando una red de representantes locales que trabajan específicamente en cada país. Esto se extiende desde un distribuidor que supervisa todo el país hasta los representantes locales que son nuestros ojos y oídos en el terreno. Al igual que el personal de SSL, estos representantes son líderes en sus campos y tienen un amplio conocimiento y experiencia en audio broadcast.



Para ayudar a atender a los usuarios en la región, estoy en permanente búsqueda de ampliar esta red y me agradaría tener un representante oficial en todos los países de América Latina. También estoy dispuesto a que me contacten los distribuidores que buscan ser parte de nuestro equipo.



TVT: ¿Qué importancia tiene América Latina en el volumen de negocios de su compañía?

Horton: Es extremadamente importante. Inicialmente los aspectos más importantes son la comunicación y la educación. Como empresa, SSL debe ser capaz de llegar a las diferentes estaciones, redes, ingenieros y operadores de toda la región. Es importante ser accesible y ofrecer información y apoyo. Nos gustaría que éste fuese un diálogo de doble vía, donde escuchemos a las personas sobre lo que les gustaría ver y a la vez podamos debatir con ellas cómo ayudarlas a satisfacer sus necesidades.



TVT: ¿Cuáles son los objetivos iniciales que se ha fijado en función de la relación de SSL con el mercado latinoamericano?

Horton: SSL ha estado trabajando en el mercado de la radiodifusión alrededor del mundo durante casi 30 años. El elemento más importante no es sólo hacer la siguiente venta, sino estar disponible y ofrecer recursos útiles para nuestros clientes.



La compañía mantiene relaciones con grandes redes en la región desde hace muchos años. Queremos continuar expandiendo los acuerdos que ya tenemos, buscando iniciar nuevas relaciones a largo plazo.



SSL se enorgullece no sólo de fabricar productos líderes de alta calidad, sino también de ofrecer un excelente servicio y soporte. Este sello de SSL es famoso en todo el mundo. Nuestro sitio Web ofrece descripciones detalladas de todas sus consolas, E/S digitales, DSP externos, routers, stage boxes y paquetes de software con una sección de referencia cruzada a otros productos de SSL que complementan la consola o la unidad que se está visualizando. También programamos talleres y tenemos fuerte presencia en ferias y convenciones.



TVT: ¿Cómo piensa acompañar SSL el desarrollo futuro de la región?

Horton: Como mencioné anteriormente, el mercado está atravesando una transición digital. Esto es inevitable, y vendrá a medida que avanzamos. En el pasado, uno de nuestros retos fue estar en condiciones de ofrecer el nivel de calidad que exige SSL en sus productos a un precio accesible a todos los niveles del mercado.



La tecnología es algo asombroso y hoy en día nos permite fabricar una consola como la C10 HD. Esta es una consola de excelentes cualidades, específica para broadcast, con las características principales de nuestra gama insignia C100 HD pero a un precio significativamente menor. La C10 HD también ofrece varias opciones que llamamos "Asistentes de Producción", porque actúan como otro par de manos que ayudan al operador de audio.



TVT: ¿Desea añadir algo más?

Horton: Me gustaría decir que me encanta escuchar a los miembros de la comunidad broadcast en América Latina y averiguar cuáles son sus necesidades y temas de interés. Siempre respondo a mi correo electrónico y devuelvo las llamadas telefónicas y deseo de todo corazón aumentar este diálogo de doble vía en América Latina y en todas las áreas que servimos.



Si existen formas en que podamos ayudar a los radiodifusores en América Latina a pensar esta transición, ya sea trayendo equipos para estaciones o desarrollando seminarios educativos, estamos muy abiertos a la idea. Siempre estoy dispuesto a subirme a un avión, salir de los Estados Unidos e ir a trabajar a países con vitalidad, carácter y un gran equipo.



