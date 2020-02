DIÁLOGO: Uruguay explica el cambio de norma

Edgardo Ortuño es subsecretario del Ministerio de Industria, Energía y Minería (MIEM) de Uruguay, organismo encargado de recomendar un estándar de TDT para ese país. Jorge J. Basilago lo entrevistó para conocer las razones que llevaron al gobierno uruguayo a elegir el modelo japonés-brasileño en lugar del DVB-T seleccionado en 2007.





Edgardo OrtuñoTV Technology: ¿Qué factores motivaron el cambio de norma de TDT en Uruguay?

Edgardo Ortuño: La decisión da cuenta de una realidad regional distinta a la de 2007, cuando se adoptó la norma europea y la mayoría de los países latinoamericanos no había optado aún por los estándares disponibles. A su vez expresa una fuerte apuesta de nuestro gobierno a la integración regional.



Tal como dijo el presidente (José) Mujica, las razones de nuestra decisión son "eminentemente geopolíticas priorizando la integración de nuestros países", apuntando a potenciar el desarrollo conjunto mediante una mayor cooperación tecnológica y productiva, considerando que la adopción de la norma ISDB-T fue acogida por la gran mayoría de los países de nuestra región.



Los estándares DVB-T e ISDB-T son muy buenos, con grados de desarrollo y robustez similares. Ambos permiten usos para HD y la opción de portar varias señales SD. Asimismo, ambos permiten la interactividad y el acceso a Internet, prestación fundamental en una perspectiva de inclusión social e integración plena de las uruguayas y los uruguayos a la Sociedad de la Información y el Conocimiento. Lograr esto que llamamos "inclusión digital" es un objetivo fundamental para nosotros.



TVT: ¿Cuáles son las implicancias de esta modificación?

Ortuño: La decisión de estándar se inscribe en el marco de un "Plan nacional de despliegue y acceso universal a la televisión digital" que busca el logro de los objetivos de la inclusión digital, el desarrollo tecnológico e industrial del país y el progreso de sus comunicaciones. En ese sentido, con nuestra decisión abrimos un provechoso camino de cooperación con los países de la región.



Con relación a la Unión Europea, Uruguay ha manifestado su gratitud por la consideración tenida y por la comprensión de sus autoridades. A nivel económico, si bien se habían comprometido montos significativos, debido al estudio del tema dispuesto por el presidente desde marzo de 2010, no se llegaron a ejecutar los programas fundamentales. De hecho, la cooperación efectiva hasta diciembre de 2010 no fue relevante, no obstante lo cual nos ajustaremos al balance que se realice de modo que tengamos el cierre impecable que esto se merece.



El diálogo con las autoridades europeas fue fluido en todo momento. El gobierno uruguayo mantuvo reuniones para comunicarles oportunamente la decisión de adoptar la norma nipona-brasileña y el reembolso no prevé cifras de importancia.



TVT: ¿Qué desafíos enfrentará Uruguay para implementar la TDT?

Ortuño: A nivel del sector público, debemos concretar la digitalización de la Televisión Pública en todo el territorio. Estamos trabajando en el despliegue de Televisión Nacional Uruguay (TNU) Digital, único canal público estatal de Uruguay. Entendemos que la transición debe ser liderada por los medios públicos que, a su vez, podrán fortalecerse con la diversificación de sus señales, la cobertura total y el desarrollo y oferta de servicios interactivos.



Por otra parte, los operadores privados deben procesar el cambio, con lo que ello implica a nivel de inversiones, pero sobre todo de la comprensión de las oportunidades y desafíos que ofrece esta nueva televisión, que demandará nuevas formas de gestión, abrirá nuevos modelos de negocios y, lo fundamental, una nueva relación con los televidentes. El gobierno proyecta apoyar la transición de los operadores actuales de TV comercial y comunitaria mediante el impulso a su conversión tecnológica, facilitando acceso a líneas de financiamiento en condiciones adecuadas.



Para la población, el desafío fundamental será la apropiación de esta nueva herramienta y sus posibilidades, ya que queremos avanzar hacia una concepción de TV como plataforma multimedia disponible en todos los hogares al servicio de la inclusión digital. En ese sentido debemos inspirarnos en el Plan Ceibal, que ha tenido mucho éxito en la difusión de la informática.



La evolución hacia la TDT también implica una inversión para los usuarios en la compra de nuevos receptores o set top boxes (STB), lo que representa un desafío en particular para los sectores de menores recursos, que podrían tener serias dificultades, quedando fuera de los avances tecnológicos y excluidos socialmente. Por ello, estudiamos desarrollar en Uruguay planes para facilitar o subsidiar la compra de STB en los hogares más pobres.



TVT: ¿En qué proyectos de cooperación trabajan actualmente?

Ortuño: Desde la concepción geopolítica adoptada, Uruguay se encuentra muy interesado en recibir transferencia de tecnologías y conocimiento así como desarrollar políticas y herramientas que favorezcan y promuevan la investigación y la innovación, articulando activamente con la Universidad del país y las de la región, a nivel del sector público y privado.



Creemos que la integración al Foro Internacional del Sistema ISDB-T con los otros países de América, abre interesantes posibilidades en este sentido.



Una de las herramientas necesarias para responder a este desafío es la instalación de un laboratorio de prueba equipado con la mejor tecnología. En ese sentido, se acordaron con las autoridades de Brasil mecanismos de cooperación para instrumentar un Centro de Desarrollo de Contenidos y Aplicaciones Interactivas en Uruguay.



A su vez, tenemos interés en conocer la experiencia Argentina y profundizar los mecanismos de cooperación entre los canales públicos de ambos países, para lo cual estamos haciendo las gestiones correspondientes.



TVT: ¿Cómo participará la industria uruguaya en este proceso?

Ortuño: La TDT es una gran oportunidad para el desarrollo de la industria nacional del audiovisual y del software. Uruguay tiene una importante plataforma para esto por el potencial creativo que han desarrollado estos sectores en los últimos años.



El MIEM realizó un estudio de factibilidad para la instalación de un Parque Tecnológico Audiovisual en el país, según el cual el proyecto demandará una inversión inicial de US$4 millones y podría generar mil nuevos puestos de trabajo. Para ello, se espera la colaboración del Laboratorio Tecnológico de Uruguay (LATU) y la activa participación de capitales privados.



El Parque Tecnológico Audiovisual será un centro de desarrollo de contenidos y de aplicaciones interactivas para la televisión digital y otras plataformas como telefonía e Internet. Para estos emprendimientos, Uruguay está trabajando en la asociación entre empresas de la región con el fin de realizar un trabajo conjunto que facilite el acceso a nuevos mercados.



Finalmente, existe potencial para la fabricación de STB u otros componentes a partir de inversiones que proyectan instalarse en el país desde una concepción de integración productiva.



