DIFUSORA EN LA MIRA: Telesangay transmite desde la Amazonía

MACAS, Ecuador — El primer canal público de la Amazonía ecuatoriana, Telesangay Canal 30, fue creado en esta ciudad en mayo de 2009 y salió al aire oficialmente en noviembre de 2010.



Por Jorge J. Basilago



La iniciativa de contar con un medio televisivo surgió del Gobierno Autónomo Provincial de Morona Santiago, concesionario de la frecuencia, cuya preocupación era fortalecer la cultura local y nacional a través del impulso de nuevos talentos y el fomento de la interculturalidad.





El personal de Telesangay en los estudios. En el centro, sentados, el director Carlos López y el prefecto de Morona Santiago, Marcelino Chumpí

"La respuesta de los televidentes, en estos meses de estar al aire, ha sido muy satisfactoria por el nivel de sintonía lograda y la percepción favorable sobre la calidad de la producción local, lo que se sintetiza en expresiones como 'ustedes son el orgullo de Morona Santiago'", dijo el director del canal, Carlos López.



Pese a su corto tiempo de existencia y a su reducida estructura de personal — por el momento ocupa a 13 profesionales en las áreas de administración, producción y mantenimiento —, Telesangay ya marca diferencias en la región amazónica. "Somos el único canal de señal abierta con enlace satelital en la Amazonía", dijo López, para detallar que utilizan los servicios del satélite SATMEX5 por su amplia huella sobre América Latina, y que asegura la llegada de sus transmisiones a numerosas operadoras y canales del continente.



Además de esta variante, el canal integra la grilla de varios sistemas de televisión por cable, emite en tiempo real a través de su sitio Web y cuenta con repetidoras en cuatro de los 12 cantones de la provincia: Pablo Sexto, Santiago de Méndez, Limón Indanza y Gualaquiza. Todo esto le garantiza alcanzar a los casi 740.000 habitantes amazónicos y una porción aún no determinada de latinoamericanos.



"Transmitimos las 24 horas y nuestro target de audiencia está entre los 5 y 60 años", puntualizó el entrevistado.



Otro elemento diferenciador de la difusora macabea es la cantidad de producciones propias que ha conseguido poner al aire desde noviembre con énfasis en contenidos culturales, informativos y educativos. "Abordamos temas de superación del ser humano y la sociedad en su conjunto, que son ignorados por otros medios", dijo López, quien destacó el impulso brindado por el canal a nuevos talentos artísticos "exponentes de la identidad cultural de la provincia, definida por la relación intercultural entre shuar, achuar (NdeR: Pueblos originarios de la Amazonía ecuatoriana) y mestizos".



"Los proyectos que se tienen a corto plazo en el aspecto técnico tienen que ver con lograr el intercambio cultural, educativo y de capacitación con otras televisoras nacionales e internacionales", dijo López. En este sentido, el ejecutivo reveló que por el momento han realizado acuerdos de cooperación con dos canales ecuatorianos: el primero con la señal pública Ecuador TV (ECTV), para la realización de pasantías de mejoramiento profesional; y el segundo con el canal de noticias Radio y Televisión Unidas del Ecuador (RTU) para intercambiar materiales informativos.



En medio de este desarrollo esperanzador, Telesangay también enfrentó algunos obstáculos. "De acuerdo a la ley no podemos gestionar recursos económicos a través de anuncios publicitarios, por lo que hemos optado por realizar la firma de convenios institucionales, lo que permitirá financiar la actividad del canal", dijo López, quien de todas maneras descartó que ello les impida realizar las inversiones básicas para el funcionamiento del canal.



Según recordó el ejecutivo, las transmisiones desde exteriores también plantearon ciertas dificultades, previsibles en una región con amplios sectores de difícil acceso o carentes de infraestructura. López señaló que revirtieron estas complicaciones gracias "al trabajo enmarcado sobre una línea de acción tendiente a lograr la superación técnico-profesional de nuestro personal — con un promedio de edad muy joven — a través de la participación en diferentes eventos de capacitación".





Los técnicos Darío Brito, David Villacrés y Patricio León en el control central de Telesangay En el futuro cercano, López consideró que la implementación del sistema ISDB-Tb en el país también planteará desafíos importantes a las televisoras públicas, centrados en la inversión necesaria para reemplazar los transmisores analógicos. Y aún cuando reconoció que Telesangay todavía no ha digitalizado por completo sus procesos, López se entusiasmó con la posibilidad de emitir en alta definición. No obstante, confesó que hasta la fecha se desconoce si el estado ecuatoriano tiene "un plan para apoyar a los canales durante la migración al sistema de TDT".



Al referirse a la compra de los equipos técnicos utilizados por su canal, López destacó la gestión del actual prefecto de Morona Santiago, Marcelino Chumpí. Durante la administración del citado funcionario — primer ciudadano shuar en ocupar ese puesto en la provincia — se completó el equipamiento necesario para salir al aire y posteriormente se realizó una renovación parcial.



"Se realizó una inversión de unos US$20.000 en equipos para transmisión a través de redes híbridas (fibra/coaxial), moduladores, demoduladores, cable coaxial, conectores de calidad, cámaras HD, trípodes, luminarias, filtros para banda, distribuidores de potencia, decodificadores satelitales, LNB de banda C con PLL, protecciones eléctricas para las casetas de transmisión y herramientas, entre otros elementos", enumeró el director.



En su mayoría, las marcas y modelos fueron seleccionados por su funcionamiento, versatilidad, relación precio-calidad y por recomendación de técnicos televisivos.



Tras esta renovación, Telesangay cuenta en el área de transmisión con equipos RVR y antenas tipo panel marca Andrew montadas sobre torres de fabricación nacional. Utiliza también switchersDatavideo y Panasonic; y cámaras Panasonic AVCCAM HD. En audio las consolas elegidas son Yamaha y la microfonía combina las marcas Shure, Sony, Gemini y DBX. Usan además intercomunicadores Datavideo y un sistema de iluminación con luces blancas de bajo consumo y lámparas a gas.



"En edición no lineal usamos computadoras MAC con paquetes de software Suite CS5 de Adobe, Suite Final Cut, Cinema 4D y Maya para la edición de video", dijo López. Y argumentó que si bien no han completado todavía un año de labor, consiguieron un importante posicionamiento, ensamblaje del equipo técnico y producción propia.



"Para finales de 2011 debemos alcanzar un alto grado de profesionalización, para lo que emprenderemos una serie de pasantías en canales aliados y otros organismos afines, nacionales o internacionales", dijo.







-- Jorge J. Basilago es periodista independiente que cubre el acontecer mediático y cultural desde Buenos Aires, Argentina.