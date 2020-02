Voz por IP: Las ventajas son evidentes

La tecnología (adicional) de video por IP de Visionary Solutions se utilizó para transmisiones al aire y en vivo en la Convención Nacional Republicana en Tampa, Florida.OTTAWA, Canadá — La transmisión de video por IP se ha convertido en el método predilecto de transmisión de video de difusión debido a su bajo costo. Es mucho más económico convertir y comprimir video en archivos aptos para enviar por canales Web semiprivados o públicos que enviar video sin procesar ni comprimir por canales satelitales o de fibra dedicados.



Por ejemplo, como resultado de la adopción del método de transmisión de video por IP, Showtime ahorra un “70 por ciento de costos en ancho de banda en comparación con lo que pagaban antes”, dijo Janne Morstol, directora general y jefa de operaciones de T-VIPS, un proveedor noruego de tecnología de procesamiento de señales.



Por James Careless



El video por IP también es la forma más eficaz que tienen las difusoras para poblar la diversidad de pantallas que se usan hoy en día. Esto incluye HDTV, PC, tablets y cada vez más teléfonos inteligentes que ejecutan sistemas operativos como Apple iOS, Android y BlackBerry.



Si bien el video por IP todavía tiene que ganarse su espacio en la infraestructura de producción interna de las redes y las emisoras de televisión, a medida que los costos disminuyan, es muy probable que se produzca un cambio.



Wes Simpson, presidente de Telecom Product Consulting en Orange, Connecticut, y autor de “Video Over IP” (Focal Press, 2008), está sorprendido por el progreso de la tecnología, que está desplazando a los circuitos telefónicos y satelitales dedicados en la transmisión de video de difusión. “Esta tendencia es notoria y está bien establecida”, dijo.



Simpson (que también escribe la columna “Video Networking” para la edición estadounidense de TV Technology) está sorprendido de la misma manera con el hecho de que las plataformas de medios en flujo se están consolidando sobre la base de un puñado de plataformas principales como HTTP Live Streaming (HLS) de Apple, Silverlight de Microsoft, Adobe Flash y el pujante Dynamic Adaptive Streaming over HTTP (DASH). El alejamiento de los formatos de propiedad exclusiva estables en pro de algunas plataformas de video por IP “facilita la tarea de los productores de contenido de video”, dijo Simpson. Dicha consolidación también reduce los costos de este rol, dado que hay que transmitir menos variedad de flujos.



Eso no es todo. Gracias a las mejoras en las técnicas de compresión de video, las difusoras proporcionan imágenes de mejor calidad mediante video por IP a dispositivos con múltiples plataformas, según Thomas Lattie, vicepresidente de desarrollo de productos de Harmonic. Además de estas ventajas, la mejora de la calidad y la reducción en la velocidad de bitios “están reduciendo los costos de datos y transporte”. En lo que respecta a la difusión, esta reducción de costos permite llegar a más televidentes.



En el futuro, las ventajas de transporte proporcionadas por el video por IP podrían permitirles a las difusoras ofrecer más opciones para acaparar más televidentes. Por ejemplo, una difusora podría tomar todos los ángulos de cámara de un gol en un partido para que los televidentes puedan disfrutarlos en línea en tiempo real. Entonces, el televidente podría elegir el ángulo de cámara que más le guste o ir alternando entre todos. Este nivel de elección sin precedentes es posible cuando “el transporte de video por IP elimina los límites”, dijo Petter Ole Jakobsen, director de tecnología de Vizrt.



Si a eso le sumamos que el video por IP puede adaptarse sin inconvenientes a una infraestructura general basada en IP de una difusora — y que puede interactuar fácilmente con el mundo exterior — se puede ver con claridad el motivo por el cual una red o una difusora de televisión adopta un flujo de trabajo basado enteramente en IP. Este enfoque puede darle a las difusoras “escalabilidad y rentabilidad”, dijo Gal Garnier, vicepresidente de sistemas de compresión y distribución de Evertz. Una planta basada enteramente en IP permitiría que todo funcione en este universo, desde las cámaras y la producción hasta la edición, el almacenamiento y la distribución para múltiples plataformas.



Claramente, hay mucha tela por cortar en lo que respecta a las innumerables posibilidades que ofrece el video sobre IP. Entonces, ¿qué detiene esta revolución?



El factor principal son los costos. “Si comparamos el precio de un enrutador de banda base de transmisión y un enrutador IP de Cisco, el enrutador de transmisión es más económico”, dijo Simpson. Históricamente, los costos siempre han sido importantes para las difusoras, pero ahora cobran más importancia que nunca debido al impacto de la recesión en los ingresos por publicidad, la competencia de plataformas ajenas a las difusoras que acaparan a los televidentes y al incesante crecimiento de opciones de visualización.



El segundo obstáculo es la infraestructura heredada. Las difusoras no quieren desmantelar una planta dedicada a la difusión que aún funciona. Y a la hora de comprar un nuevo enrutador de video, es posible que las difusoras se sientan más cómodas comprando una nueva versión de lo que ya tienen, en lugar de hacer el “salto a una infraestructura basada en IP”, dijo Eugene Keane, directora de tecnología de Nevion de Noruega, que anunció hace poco una fusión con T-VIPS, como parte de la adopción de la tecnología de video por IP de parte del sector.



¿Significan estos obstáculos que tal vez el cambio a video por IP no sea algo certero? Para nada. Solo tomará un tiempo para que se produzca. Después de todo, adoptar el flujo de trabajo de video basado en archivos le llevó 15 años al sector de difusión, según Eric DuFossé, vicepresidente de marketing de Grass Valley. “En el futuro, podemos prever que la transmisión de video de banda base sea por IP”, dijo, “incluso si el proceso demora muchos años”.







— James Careless informa sobre la industria para Radio World desde Ottawa, Canadá.