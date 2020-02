Utah Scientific oferece treinamento para argentinos e brasileiros

O engenheiro Alejandro Pasika da Acqua Electronics, na Argentina, e Diego Amaral da Vídeo Systems, no Brasil, na sede da Utah Scientific em Salt Lake City, nos Estados Unidos. A Utah Scientific, fabricante dos Estados Unidos de switchers de roteamento e controle mestre, realizou um seminário técnico para os seus distribuidores exclusivos: a Acqua Electronics da Argentina e a Vídeo Systems do Brasil, na sede da empresa, em Salt Lake City, nos Estados Unidos.



Segundo Rich Hajdu, vice presidente sênior da Utah Scientific, “Nós dependemos da nossa rede de distribuição para atingir o mercado latino-americano, por isso é fundamental que os nossos parceiros sejam bem-treinados e compreendam as vantagens técnicas dos produtos da Utah Scientific”, disse.



O seminário cobriu as últimas inovações técnicas em roteamento, controle mestre e software da Utah Scientific e foi direcionado especificamente para as necessidades de ambos os países, cujos mercados estão em expansão à medida que se adaptam e implementam a televisão digital.



“A merecida reputação da Acqua Electronics e da Vídeo Systems, juntamente com seus conhecimentos técnicos, são fatores essenciais que nos ajudarão a levar as vantagens da Utah Scientific para os clientes destas regiões”, disse Hadju.