TV Globo usa SIMS da StorerTV para gerenciar mídia

A StorerTV anunciou que a TV Globo, a terceira maior rede de televisão no mundo, está usando o software de programação e gerenciamento de mídias e direitos autorais, SIMS, para gerenciar todas as mídias dos seus canais nacionais e internacionais.



Até então a TV Globo utilizava um sistema de agendamento desenvolvido internamente há 20 anos para designar mídia à programação de novelas, filmes, especiais, e outros programas da emissora, exibidos em mais de 122 emissoras privadas e afiliadas e quatro canais internacionais.



A flexibilidade do SIMS tem facilitado sua adaptação às exigências particulares da engenharia, do sistema e dos usuários da TV Globo.



O SIMS foi integrado aos sistemas essenciais da infra-estrutura da TV Globo e customizado para apoiar as operações da emissora. A TV Globo trabalhou conjuntamente com a equipe de desenvolvimento e gerenciamento de projetos da StorerTV para garantir que as customizações do SIMS atendessem às suas exigências.





“Tínhamos exigências muito rigorosas quanto à integração, operações e desempenho, e a StorerTV conseguiu satisfazê-las”, disse Regina Vitória Ianni Ferreira, diretora de projetos de TI da TV Globo. “Eles responderam às nossas necessidades e os usuários estão muito felizes com a transição para o SIMS”.



“Estamos muito orgulhosos de trabalhar com a TV Globo e ajudá-los com o gerenciamento de sua programação e a distribuição de seu popular conteúdo em mais de 130 países no mundo inteiro”, disse Peter Storer, presidente da StorerTV. “Estamos contentes que o SIMS foi escolhido para substituir o antigo sistema de agendamento de mídia da TV Globo e que os usuários do SIMS estão satisfeitos com a sua utilização”.