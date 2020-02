Tres décadas de TV Technology: ¡qué recorrido!

Carlos Cortes



Nuestra revista matriz nació en 1983. Dallas, 60 Minutes, Dynasty, The A-Team y Simon & Simon, punteaban las cifras de audiencia internacional en un reino analógico que parecía inmejorable.



Hace 30 años los retos eran relativamente sencillos. En un mundo dominado por las cintas, los casetes de tres cuartos de pulgada eran casi un estándar para el funcionamiento de televisoras pequeñas y operaciones noticiosas.



También cargábamos al hombro equipos “portátiles” de cinta de una pulgada y nos deslumbraban las luces frías, aunque cuidábamos mucho las tomas que podían “quemar” una buena cámara profesional al tomarlas de frente.



El cable nacía como negocio televisivo, en un momento en que Ted Turner parecía haber perdido la razón por invertir millones de dólares en un negocio incierto basado en nichos de programación, uno de los cuales sería CNN.



Esa fue una primera prueba de fuego para el modelo de negocio tradicional, aunque Turner nunca se alejó de un principio de economía mediática según el cual los anunciantes están dispuestos a pagar más por su audiencia de lo que las audiencias están dispuestas a pagar por contenidos.



Quince años después, Turner era multimillonario y su hipótesis de nicho se había hecho norma con la explosión de canales especializados en sistemas de cable cada vez más extensos y dominantes.



La clave seguía siendo el contenido. Mientras éste sea capaz de canalizar la venta de bienes y servicios, la publicidad seguirá operando como sustento del sistema televisivo.



La televisión digital (DTV) despegó comercialmente en 1998. Ese año, la NAB (National Association of Broadcasters) de los Estados Unidos declaró el nacimiento de la Era Digital, mientras celebraba su aniversario 75, venida del mundo de la radio.



TV Technology América Latina daba también sus primeros pasos en el Centro de Convenciones de Las Vegas, dado que el exitoso crecimiento de la Exposición NAB requería un espacio mucho mayor.



La NAB’98 alcanzó los 105.000 participantes, con 1.300 empresas exhibidoras y casi 23.000 radio y teledifusores venidos de países diferentes a Estados Unidos.



Mas allá del dilema sobre los estándares digitales y la elección de un sistema de alta definición, el escenario de la ingeniería de televisión se movía entre el boom satelital y de telepuertos, la multiplicidad de formatos de cinta y los retos de la codificación, la decodificación y la integración de sistemas.



Steve Jobs, en ese momento, ya veía los inconvenientes de la convergencia en la industria televisiva: “la comunidad informática no tiene idea de lo que es el entretenimiento, mientras la comunidad del espectáculo no está particularmente alfabetizada en términos tecnológicos”.



Da gusto encontrar ingenieros lectores que nos comentan su propia experiencia de alfabetización tecnológica en estos 30 años y el papel de TV Technology en ese proceso.



Ha sido un recorrido singular, propio de un momento revolucionario en la historia de la tecnología de televisión capaz de transformar radicalmente el modelo de negocios y la propia televidencia.



Plataformas emergentes y consolidadas conviven en una forma todavía confusa pero lógica. La distribución ha bajado sus costos radicalmente, en un momento en que el empoderamiento del prosumidor aficionado al video puede colocar en jaque, desde YouTube, el poderío tradicional de una gran cadena de teledifusión.



Amazon Studios (sí, la plataforma de ventas en línea), produce contenidos basados en la nueva lógica de “crowdsourcing” o participación individual según la demanda de un grupo o comunidad.



Es una forma de innovación social colaborativa basada en aplicar los principios del código abierto a campos más allá del software.



Así como el software libre está destinado a mejorar el sistema y devolverle las mejoras a la comunidad de usuarios, el “crowdsourcing” actúa como una técnica distribuida de resolución de problemas y de producción, mediante una “lluvia de ideas” colectiva, dedicada a buscar mejoras en las propuestas de contenido mediático.



Imposible hace 10 años, impensable hace 20 años. Este recorrido no se detiene y podemos esperar muchas más innovaciones y cambios en las siguientes tres décadas.







— Carlos Eduardo Cortés es especialista en medios digitales y escribe su columna desde Estados Unidos. Sus opiniones son personales y no implican necesariamente a TV Technology.