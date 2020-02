Representante do governo lidera Fórum Internacional de TV Digital

Pela primeira vez, um representante do governo brasileiro comandará o Fórum ISDB-T Internacional, que reúne os 14 países que adotaram o padrão nipo-brasileiro de TV Digital. O secretário de Comunicação Eletrônica do Ministério das Comunicações, Genildo Lins, ocupará por um ano o cargo de secretário-geral do fórum.



O Fórum Internacional ISDB-T é composto por indústria, academia e radiodifusores. Anunciaram a decisão em reunião realizada no Uruguai em junho. O governo tem assento nas reuniões, mas não integra o fórum que busca a harmonização das normas técnicas entre todos os países que adotarem o padrão nipo-brasileiro de TV digital. A função de secretário-geral é organizar as atividades do fórum.



Historicamente, o cargo era ocupado por representantes do setor privado. Genildo Lins entende que sua indicação “significa que o governo tem feito um bom trabalho e vem conduzindo de forma correta o processo de digitalização da TV no Brasil”.



Nas reuniões discutem-se as ações dos países, um a um, a implementação do sistema, como detalhes técnicos que envolvem a padronização de softwares e hardwares.



Um dos assuntos em destaque na reunião ocorrida no Uruguai foi o Ginga, middleware que permite a interatividade na TV Digital. O objetivo do Fórum Internacional é uniformizar a linguagem do Ginga em todos os países que adotarem o padrão nipo-brasileiro de TV digital.







— Carlos Eduardo Behrensdorf escreve de Brasília sobre a indústria do rádio e televisão.