Linear e TeamCast fabricarão repetidor no Brasil

A Linear Equipamentos Eletrônicos, um dos maiores fabricantes de transmissores de TV na América Latina, fez um acordo de colaboração e transferência de tecnologia com a empresa francesa TeamCast para fabricar no Brasil o repetidor TeamCast GFX-0300.



O TeamCast GFX-0300 será fabricado localmente na nova fábrica da Linear, em Minas Gerais, e passará a integrar a linha de produtos de repetidores (Gap-filler) da empresa.



A linha de Gap-filler da Linear foi projetada para ampliar a cobertura dos sinais e preencher as regiões de sombra. Os equipamentos são utilizados em locais especiais ou de eventos como arenas, shopping centers, túneis, e outros locais com cobertura difícil.



"Estamos muito contentes com esta oportunidade para fabricar e integrar o TeamCast GFX-0300 à nossa linha de soluções de Gap-filler", disse Robinson Caputo, diretor comercial da Linear. "Oferecer aos nossos clientes a melhor solução e pelo melhor preço é a nossa missão. A colaboração com a TeamCast nos ajudará a cumprir essa tarefa".



O TeamCast GFX-0300 é compatível com todos os padrões de modulação de TV digital, especialmente o padrão ISDB-T/T que será usado no Brasil e em outros países da América Latina, assim como o ATSC, usado na América do Norte.



"Para nós é um prazer oferecer a Linear a oportunidade de incluir a nossa tecnologia nos seus produtos. Estamos contentes em fazer parte das operações da Linear", disse Eric Spampinato, Chefe de Operações da TeamCast, Inc. "O nosso objetivo é fornecer componentes de última geração para aumentar ainda mais o desempenho da Linear e dos seus clientes".