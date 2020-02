Las grabadoras HyperDeck de Blackmagic capturan la magia

El entorno de grabación HyperDeck de Blackmagic Design utilizado por John Mortensen para producir la cobertura del evento Magic: The Gathering Pro TourSEATTLE, Washington — El sector de la difusión, al igual que muchas otras industrias en la actualidad, está experimentando una tendencia ascendente en el uso de trabajadores freelance y contratistas independientes. Como productor y director independiente, tengo la oportunidad de trabajar en proyectos apasionantes.



Por John Mortensen



Uno de los proyectos en los cuales me he involucrado desde el inicio de mi carrera como freelance es el Torneo profesional Magic: El Encuentro (Magic: The Gathering). Este evento se transmite en vivo por televisión y por Internet. Cada año, el torneo profesional atrae a los máximos representantes del juego Magic: el encuentro provenientes todo el mundo, y se entregan premios en efectivo a los ganadores.



Soy el productor y el director técnico de este evento y administro una transmisión en vivo desde cada competencia.



Con el fin de capturar toda la acción, confío en un par de grabadoras de video SSD HyperDeck Studio de Blackmagic Design. Una de ellas está instalada en un bastidor de equipos junto con un conmutador de producción M/E ATEM 2 de Blackmagic en nuestro estudio de juegos. Una segunda unidad se usa con un conmutador M/E ATEM 1 en nuestro estudio de análisis para reproducción en cámara lenta. Esta grabadora es controlada de manera remota con una superficie de control DFS-300 de Sony para brindar seguimiento en cámara lenta. Si bien no estoy afirmando que ésta sea una solución de cámara lenta “verdadera”, me da lo que necesito. La reproducción de velocidad variable ofrecida y la posibilidad de marcar puntos de señalización han demostrado ser muy útiles para mostrar la acción.



Cada una de las grabadoras se alimenta desde un conmutador de bus auxiliar, de modo que tengo la posibilidad de cambiar las entradas según me plazca. Una vez finalizado un partido, uso las imágenes capturadas en la HyperDeck para trabajar con el jugador ganador marcando puntos de señalización en eventos cruciales que se producen durante el juego. El jugador que gana luego pasa al estudio de análisis y revisa las estrategias clave con expertos de juego y comentaristas mientras alimento un bus auxiliar a una pantalla de aumento de imagen detrás de ellos, pasando de un punto de señalización a otro y usando la cámara lenta para ilustrar sus argumentos.



La alimentación de video principal resultante se distribuye a los monitores en la arena y otra alimentación se transmite en flujo a la Web, permitiéndonos distribuir el programa a cientos de miles de espectadores en todo el mundo a través de la aplicación de codificación Livestream y Twitch.tv.



También usamos imágenes provenientes de dos grabadoras H-264 Pro de Blackmagic Design para proporcionar segmentos de video más cortos que se suben a YouTube durante todo el evento.



La gran flexibilidad lograda por esta configuración me ha permitido adaptarla a una amplia variedad de eventos. La capacidad de alternar entre entradas HDMI y SDI con la HyperDeck también ha demostrado ser de gran utilidad en relación con muchos eventos en vivo de distinta naturaleza, eventos corporativos y competencias deportivas que he producido.







— John Mortensen es productor y director independiente del área de Seattle.