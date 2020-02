Kahuna, protagonista de la TV educativa

Jim GaleALBUQUERQUE, Nuevo México — Cuando KNME-TV comenzó a operar aquí en 1958, pertenecía a un grupo pionero de emisoras para difusión educativa sin fines de lucro. La emisora ha crecido hasta llegar a transformarse en el mayor proveedor de educación preescolar del estado. New Mexico PBS se destaca por la educación y también por la calidad. Fui capacitado como ingeniero de video en la división Image Sciences (Ciencias de la imagen) de la NASA, y la calidad técnica y de video es mi fuerte y mi más alta prioridad.



Por Jim Gale



En 2010 recibimos una beca del Programa de Facilidades para Telecomunicaciones Públicas de la Administración Nacional de Telecomunicaciones e Información de los Estados Unidos que nos suministró gran parte de las finanzas que necesitábamos para realizar la conversión a HD. Acto seguido mis colegas y yo investigamos tecnologías con miras a actualizar el estudio y tener una sala de control de producción de avanzada.



Escogimos cámaras, consola de audio, iluminación, video y monitores de audio de la mejor calidad disponible. Dado que no sólo producimos programas de asuntos públicos, sino también documentales con contenido de estudio en vivo, la producción de video es una parte muy importante de lo que hacemos. Después de evaluar conmutadores de video de un modo exhaustivo compramos, en nuestra opinión, la unidad más potente del planeta: el conmutador de producción multiformato Kahuna de Snell.



Snell es una compañía admirable que cree en la calidad de su producto, está comprometida con la alta fidelidad de la imagen y de dedica a cuidar a sus clientes. Con nuestro sistema Kahuna llegó también un ingeniero de Snell que realizó la puesta en marcha del conmutador y luego nos capacitó en sus aspectos técnicos. Más tarde, la compañía llevó a cabo la capacitación de nuestros operadores profesionales, así como de los estudiantes de New Mexico University que forman parte de nuestro plantel.



Al momento de comprar un conmutador de video, la facilidad de uso fue una de nuestras propiedades. No tenemos un TD dedicado, de modo que el sistema tenía que ser fácil de aprender y de usar. La calidad de la fabricación, la calidad técnica de las imágenes y la flexibilidad del sistema también fueron factores clave. La flexibilidad de Kahuna hace que nuestro flujo de trabajo sea increíblemente eficiente, lo cual nos ahorra tiempo y dinero. Gracias a sus tres bancos M/E y cuatro capas de efectos por banco es posible manejar 12 teclas, y su motor de redimensionamiento interno nos permite manejar con facilidad cualquier formato o proporción de aspecto.



Snell es conocida como una de las compañías más importantes de procesamiento de imágenes del mundo, y ello se refleja en Kahuna. El chroma key es el mejor que hemos visto y lo utilizamos todo el tiempo. Kahuna también cuenta con cuatro DVE de dos canales incorporados, los mejores que haya visto en cualquier otro conmutador. Finalmente, la asistencia técnica gratuita durante toda la vida útil del producto es también un beneficio atrayente, particularmente dado que Snell es una de las pocas compañías que continúa ofreciendo este tipo de servicio al cliente.



Kahuna es un conmutador espectacular diseñado por personas muy inteligentes, y toca la parte superior de la curva precio/desempeño.







— Jim Gale es director de ingeniería y operaciones de New Mexico PBS. Cuenta con 38 años de experiencia en la televisión sin fines de lucro y ha trabajado en New Mexico PBS durante los últimos 14.