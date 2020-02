Grupo RBS aposta em solução digital da Harris

O Grupo RBS, um grupo de mídia regional que opera no sul do Brasil, adquiriu uma solução de processamento de transmissão digital da Harris para as fases dois e três do seu projeto de transição digital ISDB-Tb. A solução permitirá que o Grupo RBS aumente seu alcance de TV Digital por sinais de antena para mais de 75 cidades e ao mesmo tempo reforçará o conteúdo das redes de distribuição.



A solução adquirida inclui várias plataformas de convergência de mídias Selenio para contribuição e distribuição, assim como transmissores Maxiva UHF de alta e baixa potência. Somando os equipamentos da fase um do projeto de digitalização, o Grupo RBS possui no total 73 transmissores Maxiva digitais e 34 sistemas Selenio, incluindo 16 para multiplexação e codificação do ISDB-Tb redundante; e 18 para contribuição de conteúdo bidirecional e de baixa latência através dos vários geradores do grupo.



Três fatores contribuíram na decisão da RBS para investir nos equipamentos da Harris Broadcast para as fases dois e três do projeto de digitalização: a implementação bem sucedida da fase um do projeto; o suporte para o modelo de transporte de sinal bidirecional, incluindo todos os geradores do Grupo RBS; e a alta qualidade e confiabilidade dos produtos Harris Broadcast.



A compra do transmissor ISDB-Tb para as fases atuais inclui vários transmissores digitais resfriados a ar Maxiva UAX 50 W e 2kW, fabricados na planta de transmissão da Harris Broadcast em Campinas, Brasil; e dois transmissores de refrigeração líquida Maxiva ULX 3,4 kW. As configurações do Selenio apoiam ainda mais a operação de transmissão, permitindo que o transporte de sinal “BTS-compatível” em redes IP para a distribuição mais eficiente possível.



“A principal vantagem é que a mesma plataforma oferece todos os serviços, incluindo contribuição e distribuição entre os geradores, e multiplexação e codificação do ISDB-T e com uma única interface fácil de usar para os operadores do Grupo RBS”, disse Felipe Luna, diretor da Harris Broadcast no Brasil.



Os novos projetos também incluem 16 sistemas de controle mestre com operação HD para preparar o conteúdo para os estados do Rio Grande de Sul e Santa Catarina, além de incluir vários switchers Broadcast Panacea Clean/Quiet da Harris, multiviewers quad-split HView QVM6800+, conversores e sincronizadores de quadro X50, e sistemas modulares centrais de processamento de áudio e vídeo 6800+.