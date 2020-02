Gráficos para renovar salas de noticias

SAN FRANCISCO, California — Ya sea para renovar la imagen un tanto desgastada de una emisora o para prepararla para la elección nacional del otoño boreal, las difusoras están tomando una nueva postura con respecto al proceso de creación de los gráficos de sus salas de redacción.



Por Susan Ashworth



Algunas soluciones clave en el mercado prometen ayudar a más emisoras a que puedan crear tales imágenes, como Avid, por ejemplo, cuya solución Motion Graphics maneja la generación de caracteres y animaciones completas en 3D. O Harris, cuya línea de soluciones Inscriber contribuye a que las difusoras puedan diferenciar su marca (branding).





WRCB lanzó sus nuevos gráficos de noticias en Channel Box de Chyron durante su cobertura de las elecciones del Super Tuesday. Ese era precisamente el objetivo de la cadena CTV de Canadá, que se dio cuenta de que su canal, Broadcast News Network, tenía un mercado cautivo de noticias financieras. Pero primero lo primero: renovar la imagen del canal.



Para hacerlo, la difusora canadiense integró un entorno de producción de gráficos para noticias de Orad, una combinación que incluye la plataforma de renderizado HDVG+ y la solución para diferenciación de marca (branding) de canal 3Dplay. Gracias a esta solución, la cadena ha podido crear una serie de canales con nuevas capacidades de branding, un flujo de trabajo de gráficos activado por datos y un flujo de datos financieros en tiempo real.



Uno de los objetivos era poder transmitir de un modo más eficiente una variedad de flujos financieros poco flexibles, tales como flujos de datos en vivo provenientes de índices como NASDAQ y S&P 500, así como informes del clima y el tránsito. Y todo debía combinarse para lograr transmitir una imagen inteligente que resultara atractiva y sucinta a la vez.



“Uno de los beneficios fue que pudimos ayudarlos a consolidar múltiples plataformas en una, permitiéndoles tomar datos de muchos orígenes y administrar dichos flujos a través de una caja”, dijo Shaun Dail, vicepresidente de ventas y marketing de Orad en Norteamérica.



El nuevo flujo de trabajo de gráficos para noticias consta de dos partes: La plataforma de renderizado HDVG+ de Orad, una plataforma de renderizado nativa de 64 bitios que le brinda la potencia informática necesaria a la solución de branding de canal 3DPlay, y 3DPlay, que facilita varios teleimpresores (tickers), promociones y fondos comprimidos (squeezebacks).



“Creo que el mayor beneficio es la nueva imagen y la nueva posibilidad de manejar varios flujos de video”, dijo Dail. “También está la velocidad de los datos: los datos de la bolsa de valores pueden manejarse con gran rapidez”.



Esta nueva configuración viene a reemplazar un sistema de gráficos y almacenamiento no integrado; ahora el manejo de los gráficos y los flujos de datos es más eficiente y preciso. El sistema también permite actualizar datos específicos en tiempo real a intervalos independientes, como un titular y la “barra de Twitter”, dos arrastres de teleimpresores de la bolsa dedicados a datos de finanzas internacionales, barra de fecha y hora, arrastre de los datos del clima, barra de datos de negociaciones en tiempo real y una ventana para promociones, con flujos en vivo o datos de promociones futuras.



Unos pocos cientos de kilómetros al sur, el objetivo era el mismo: reparar y renovar una presentación gráfica de noticias, y hacerlo como parte de los preparativos para las elecciones del Super Tuesday, el 6 de marzo. Ese era el objetivo de WRCB, la afiliada a la NBC de Chattanooga, Tennessee, propiedad de Sarkes Tarzian, principalmente cuando se trató de sus gráficos para noticias.



“En la noche de la elección, cuando tenía que rendir, funcionó a la perfección”, dijo Derrall Stalvey, director de noticias de WRCB, con respecto a Chyron Channel Box, una solución de gráficos y branding de canal. “Por primera vez, todo se desarrolló sin el mínimo inconveniente”.



Channel Box presenta un motor de renderizado de 2D/3D, la capacidad de crear fondos comprimidos para créditos y promociones automatizadas, y la posibilidad de supervisión y control remotos. WRCB usó el sistema para transmitir titulares, datos y noticias de último momento.



Con esto no quiero decir que la solución para gráficos de sala de noticias (al igual que muchas en el mercado) fue una solución plug-and-play sencilla que simplemente se conectó a la infraestructura existente de una cadena. “No diría que es un sistema fácil de aprender, ya que la capacitación es absolutamente necesaria para poder comprenderlo”, dijo Stalvey. “No puede sacarlo de la caja y empezar a utilizarlo”.



“Pero, si se invierte el tiempo necesario para capacitarse, tiene un potencial infinito”, agregó. “Cuando uno invierte el tiempo, el programa se lo paga con creces”.



El beneficio ha sido que, gracias a la nueva solución, WRCB se destaca en el plano visual. “Nadie más [en el mercado] puede competir visualmente”, dijo Stalvey. “Somos número 86 en el mercado, por lo cual no aparentamos estar dentro de las primeras 10 difusoras del mercado. Pero este producto hizo que nuestra cobertura de la elección tuviera una imagen tan buena como la de las grandes cadenas. No hubo pérdida alguna de prolijidad o profesionalismo”.



“De hecho, cuando dimos los resultados locales [de la cobertura de la elección], tuvimos que asegurarnos de que los espectadores supieran que todavía estaban mirando las noticias locales”, dijo.



Stalvey también comentó que la emisora ha incorporado el sistema en su estrategia de sala de noticias y que, si bien actualmente no lo están usando para los gráficos de deportes, planean agregar alimentaciones de datos para titulares de noticias y datos del clima locales más adelante. “La fase uno consistía en sacar la elección al aire; la dos y la tres consistirán en incorporar este sistema a nuestro flujo de trabajo diario”, dijo.



“Ahora tenemos un nuevo nivel de profesionalismo”, dijo. “Si pertenece a un mercado mediano o pequeño, este sistema tiene la capacidad de ayudarlo a tener una imagen similar a la de las emisoras de mercados de mayor envergadura”.



Diferenciar a una emisora también es un objetivo clave de la iniciativa ONE de Harris, cuya solución integra una serie de soluciones de gráficos como el sistema de gráficos Inscriber G7 HD/SD, el Inscriber G5 XT HD/SD y el Inscriber RTX NET 2D/3D.







— Susan Ashworth contribuye regularmente con artículos para TV Technology desde California.