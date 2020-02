e2v aliado de ingeniero de transmisión

Dave SchwarbergCINCINATTI, Ohio — WCPO-TV, la emisora afiliada local de la red ABC, utiliza un transmisor de dos gabinetes UHF de Axcera Visionary con una salida de potencia de 54,4 kW que se puso en marcha por primera vez en 2003 para el canal 55. Se trasladó al canal 22 en 2010, y los tubos IOTD2100 (23 kW) se actualizaron con los IOTD2130 (30 kW), de mayor potencia.



Por Dave Schwarberg



En abril, hubo un problema peculiar, ya que se quemó uno de los fusibles principales del circuito que alimenta al transmisor, lo que desactivó los ventiladores de tubo y cavidad. Tras restablecer la energía eléctrica, descubrimos que no podíamos volver a activar el transmisor porque los circuitos de protección contra sobretensiones se disparaban constantemente.



Por desgracia, este corte ocurrió poco antes de que se evaluara el índice de audiencia o rating. Si bien pudimos salir al aire a la mitad de la potencia con el otro amplificador, realmente necesitábamos volver al funcionamiento al 100 por ciento cuanto antes.



Después de varios intentos de resolver el problema por nuestra cuenta, llamamos a la gente de e2v. (Y aquí es donde la empresa sobresale más, ya que al llamarlos, siempre hay una persona del otro lado). En breve, nos pusimos en contacto con un par de encargados superiores de resolución de problemas de la oficina de Nueva York de e2v, Dominic Piarulli y Mark Strohecker, que nos ofrecieron sus servicios.



Nos sugirieron que usáramos los equipos de prueba industriales (entre ellos, un medidor de alta tensión de Hipotronics) para tratar de descartar la falla de varios componentes del transmisor que podrían haber causado la activación de los circuitos de protección. Sin embargo, al realizar estas pruebas, no encontramos nada extraño, y nos señalaron que podría haber una desgasificación en la red del IOT.



Dominic y Mark especularon que la red del tubo se había sobrecalentado por la pérdida del ventilador y que la alta temperatura había liberado algo de gas.



(Para quienes no saben lo que es una desgasificación de la red, consiste en conectar una fuente de alimentación de CC externa para enviar corriente en la dirección contraria a través del elemento de red en forma lenta y controlada, de manera que no sobrecaliente ni sobrecargue la bomba de iones del tubo).



Cuando los instrumentos indicaron que el proceso de desgasificación había terminado correctamente, pudimos lograr que el tubo aceptara alta tensión, y después de algunos ajustes pudimos generar potencia y retomar nuestras tareas.



La excelente asistencia telefónica de Mark y Dominic no podría haber sido más útil en aquel momento crítico. Además de sugerirnos soluciones, nos prestaron un IOT para ayudarnos a localizar el problema.



Según mi experiencia, en tiempos más felices (normales), los IOT de e2v son un sueño a la hora de ajustarlos y operarlos. Cuentan con una ganancia típica de unos 22 dB, un límite de ruido muy bajo y un barrido lineal maravilloso en todo el paso de banda del canal. En definitiva, este tipo de rendimiento, así como el nivel de asistencia al cliente y servicio que presta e2v, serán factores para tener en cuenta cuando llegue el momento de cambiar los tubos del transmisor (y, de acuerdo con nuestra experiencia, esto sucederá dentro de mucho tiempo).







— David Schwarberg es ingeniero de transmisión en WCPO-TV y tiene 46 años de experiencia en RF.