USUARIOS: Productor elogia cámaras de Panasonic

James Stevens

NASHVILLE, Tennessee A poco tiempo de que Panasonic haya revolucionado las industrias de la producción y la difusión con la presentación de medios de grabación de estado sólido P2, la compañía nuevamente cambia las reglas del juego con la presentación de la cámara grande de cine HD generadora de imágenes AG-AF100.



Por James Stevens



Estoy tremendamente emocionado con los equipos de video profesionales de Panasonic. He adquirido la cámara AG-AF100, la cámara portátil HD HVX200A P2 y la venerable camcorder digital DVX100. Me enteré de que fui uno de los primeros clientes en adquirir la camcorder AF100 ni bien salió al mercado a finales del año pasado.



Apenas compré la camcorder, la puse a prueba para grabar y producir el paquete gráfico para el concurso nacional Texaco Country Showdown, la búsqueda de talentos de música country más grande y tradicional de los Estados Unidos. Durante las finales nacionales, que se llevaron a cabo en el histórico auditorio Ryman de Nashville, mis colegas y yo utilizamos la camcorder AF100 para grabar entrevistas con los ganadores regionales.



Además de la capacidad conocida de la AF100 para grabar con poca profundidad de campo con calidad de película, muchas de las características de la camcorder quedaron demostradas en esta toma y en muchas más. Gracias al uso del enfoque como herramienta creativa, se obtuvieron tomas increíbles. Las velocidades de cuadro variables, disponibles en 1080p y seleccionables en 20 pasos de 12p a 60p, también son fundamentales para mi trabajo, dado que me dan la posibilidad de producir gráficos en movimiento y programas de videos musicales.



Como estoy en el mundo de la música, tengo diversas tareas de producción a nivel nacional. He utilizado los equipos Panasonic en proyectos para ABC, CBS, GAC, CMT, MTV, GMC y otras cadenas. También he utilizado la camcorder AF100 para producir proyectos de video, gráficos en movimiento y animación que se distribuyen por el mundo.



Si bien disfruto ampliamente de la producción de video, mi verdadera pasión son los gráficos en movimiento. Para ello, utilizo con frecuencia la AF100. Mi perspectiva es un tanto experimental, dado que uso la camcorder para grabar secuencias en vivo, mientras que el trabajo gráfico lo hago en la computadora. He descubierto que si incorporo secuencias de video como elemento visual práctico puedo obtener gráficos en movimiento profundos y más amplificados.



Ahora comparto mi experiencia con la próxima generación de artistas visuales y cineastas como instructor de cursos de gráficos en movimiento en la Universidad Estatal del Centro de Tennessee. Mi AF100 ha sido un éxito incluso en el salón de clases, donde los estudiantes la utilizan para grabar diversos objetos aparentemente insignificantes que construyen la base para secuencias de gráficos en movimiento fabulosas.



Como uno de los primeros usuarios, puedo decir desde mi experiencia que la HD AF100 es verdaderamente un producto revolucionario. Si bien algunos pueden decir que la camcorder no reemplaza la línea HDLSR para la producción de video, definitivamente es una alternativa de primer nivel. Me provocó una gran satisfacción descubrir que las características de producción fundamentales que he conocido y he utilizado en otras cámaras Panasonic están incluidas en la camcorder AF100.







-- James Stevens ganó el Emmy Award regional y ha producido gráficos en movimiento durante más de una década.