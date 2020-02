Norma SBTVD mayoritaria y TV de nueva generación

Carlos E. Cortés es gerente de Radio Nederland Training Centre - América Latina. Sus opiniones son personales y no implican necesariamente a dicha institución ni a TV Technology.



Durante 2010 casi se ha completado el mapa de la televisión digital en las Américas.



El estándar japonés-brasileño ISDB-T International o SBTVD (Sistema Brasileiro de Televisão Digital), inclinó la balanza a su favor, cuando Bolivia, Costa Rica, Ecuador, Nicaragua y Paraguay, completaron el bloque conformado por Argentina, Brasil, Chile, Perú y Venezuela, los adoptantes previos.



Por su parte, República Dominicana se unió a Canadá, Estados Unidos, El Salvador, Honduras, México y Puerto Rico, al optar por el estándar estadounidense ATSC.



Colombia, Panamá y Uruguay eligieron la norma europea DVB-T, pero Brasil no ceja en su cabildeo para convencerlos de revaluar su decisión, en busca de establecer un sistema único al menos en Sudamérica.



Entre tanto, Belice y Jamaica ponen a prueba el SBTVD, mientras que Guatemala continúa experimentando ATSC y Cuba realiza tests de los estándares DVB-T, SBTVD y el DTMB Chino.



Cuando el mapa se complete, probablemente confirmaremos en nuestros países las tendencias que los recientes estudios de Nielsen arrojan en cuanto al llamado mundo multi-pantalla (The Shifting Media Landscape, 2009), y el consumo mediático (The American Media Multi-Tasker, 2010).



Entre los hallazgos más significativos se encuentran los siguientes:



- Cincuenta y siete por ciento de las personas cibernautas usan la televisión y la Internet de manera simultánea, y dicho uso aumenta 20 por ciento cada año.

- Tres de cada cuatro estadounidenses realizan tareas múltiples (multitasking) con la televisión y la Internet, ya sea con el uso de una computadora o de un dispositivo móvil.

- La mitad de quienes realizan tareas múltiples lo hace a diario; 90 por ciento, al menos una vez por semana.

- Las mujeres son consumidoras multi-tarea mayoritarias.

Entre quienes usan la televisión y la Internet al mismo tiempo, 54 por ciento enfocan su atención en la actividad en línea y 16 por ciento en la televisión.

- El uso simultáneo no está ligado en particular a los programas o los comerciales.



Solo el 7 por ciento navega en relación con los programas o los comerciales que ven en televisión. - Google, Yahoo! y Facebook son los sitios más visitados durante el consumo simultáneo.



El televisor analógico siempre fue una pieza tecnológica estúpida, comparada con la llamada "inteligencia" de los dispositivos digitales contemporáneos, pese a ser una de las principales herramientas de venta existentes, observa el analista Cliff Kuang.



Pero, los nuevos modelos de televisores digitales exploran no sólo opciones de conectividad a redes alámbricas e inalámbricas, sino modelos de negocio para estas formas de consumo simultáneo impensadas e impensables hace apenas cinco años.



Microsoft siempre se caracterizó por búsquedas ingeniosas para diversificar el potencial interactivo entre medios y dispositivos: Web TV (1997), y Tablet PC (2000), son evidencias claras.



Sin embargo, tan solo con la llegada del iPad, en el momento y lugar justos, se ha desatado una posibilidad incontestable: si bien la computadora personal portátil ha sido el invento multiusos más importante del siglo XX, el iPad tiene todas las posibilidades de convertirse en el dispositivo convergente más importante de la actualidad.



Un solo aparato conecta las distancias entre la televidencia como acto grupal, y la navegación Web como acción individual, para desplegar toda la actividad multitarea con movilidad y portabilidad absolutas. Ese es el concepto básico detrás del proyecto MetaMirror, de la empresa irlandesa Notion.



"Vivimos en un paisaje pos-digital en el cual, para la nueva generación de consumidores, estar en línea es tan natural como respirar. Por tanto, pensar en nuevos productos solamente desde el punto de vista físico no es un enfoque relevante", explica Ian Walton, uno de los directores de Notion.



Estos comportamientos y formas de consumir la oferta televisiva están en la base de la interactividad digital y se crean y recrean de manera permanente, de manera que convierten los servicios digitales en un blanco móvil.



