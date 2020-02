DIFUSORA EN LA MIRA: Telesur AysénTV supera obstáculos en el sur de Chile

PUERTO AYSÉN, Chile Los medios de comunicación cobran una relevancia inusitada en zonas aisladas o distantes de las grandes urbes como esta comuna de la XI Región chilena.





Hugo Guerrero (con micrófono) y su hijo Ángel cubren una nota periodística en exteriores. Pero también enfrentan numerosos obstáculos para consolidarse y crecer en tales condiciones. De ambas experiencias se nutre la historia de Telesur AysénTV Canal 5, una pequeña empresa familiar que refleja el rostro de los ayseninos desde 2004.



"La mayor y más importante ventaja que tenemos frente a los monstruos de la millonaria televisión nacional de Chile, es que nuestros contenidos generan identidad y contamos con una programación valórica familiar", dijo Hugo Guerrero Salamanca, fundador y director gerente del canal.



El proyecto comenzó en un sistema de cable local bajo el nombre de Canal 4 Telesur. La idea original era aportar a la información y el entretenimiento de la población local, que no contaba con demasiadas opciones comunicacionales. "Junto con la puesta en marcha del canal comenzamos a producir una serie de programas, algunos de los cuales han cruzado la frontera regional y nacional, llegando como producto turístico a muchos países del mundo", dijo Guerrero. Además, el ejecutivo subrayó que esa tarea fue realizada "sin ayudas de ningún ente gubernamental nacional ni local".



Pero, tras advertir que la mayoría de los pobladores tampoco tenía recursos para tener acceso a la TV pagada, el siguiente objetivo fue mudar la señal a la televisión abierta. Esa idea se concretó en 2007 al obtener la concesión del Ministerio de Transportes y Telecomunicaciones (MTT), respaldada luego por el Consejo Nacional de Televisión (CNTV), para convertirse en el primer canal abierto de la región.



"En la actualidad hemos logrado posicionarnos en la comunidad, que en principio estaba un poco escéptica, lo que nos permite avizorar un mejor futuro", dijo Guerrero.



De hecho, entre los principales logros de la difusora, figura el haber vencido esa desconfianza inicial: hoy, 23.000 de los 26.000 ayseninos reciben y apoyan a su canal. "Por la complejidad y el costo de las adjudicaciones, no ha sido posible postular a repetidoras para alcanzar a los 3.000 habitantes que todavía no pueden vernos", dijo Guerrero.



No obstante, reveló que durante 2011 esperan llegar a zonas aledañas como El Salto, Puerto Chacabuco, Valle Verde, Km.12, Km.18, Villa Mañihuales y Puerto Aguirre.



Claro que la estabilidad económica y la expansión del pequeño canal no resultan sencillas dentro de una comuna poco poblada, con escasos accesos terrestres (sólo por carreteras argentinas) y una economía basada esencialmente en la industria acuícola, la minería y el turismo.



"Los dos últimos años fue difícil alcanzar todas nuestras metas debido a la crisis del salmón", dijo el entrevistado. Pese a ello, enfatizó que han logrado sustentarse mediante la venta de anuncios comerciales y espacios artísticos. "Otra alternativa es la realización de producciones y videos para empresas", agregó.



Una característica que permitió a Telesur AysénTV sobrellevar las crisis económicas recientes es su reducida estructura: ocupa apenas a seis profesionales de los cuales cuatro — el director, su esposa y dos hijos — son familiares.



Todos ellos, obviamente, cumplen varios roles en las divisiones de programación, prensa, ventas y producción y transmisión desde exteriores. "El aspecto que nos diferencia de nuestra competencia local es que nos hemos dedicado a realizar una televisión un poco más profesional, con producciones de nuestra autoría reconocidas en el mercado local, nacional e internacional", dijo Guerrero.



Además de los contenidos propios, las ocho horas diarias de programación incluyen opciones para todo público. "Tenemos convenio con el área de televisión educativa del CNTV, Novasur; hemos generado acuerdos con video clubes para los horarios de cine familiar; y estamos en vías de iniciar un intercambio con otros canales regionales o comunales a nivel país", dijo Guerrero.



Problemas eléctricos Otra dificultad para Telesur AysénTV la constituyen los problemas eléctricos que sufre la región agravados, según Guerrero, por la falta de respuestas de la compañía proveedora del servicio: Empresa Eléctrica de Aysén (EDELAYSEN).



"Las variaciones de voltaje son periódicas y permanentes", dijo el ejecutivo, para luego enumerar los daños que tales desperfectos causaron a la difusora que conduce: un switcher Videonics MX analógico, una cámara Panasonic 3500 y una PC de edición quedaron inutilizados; mientras que el transmisor funciona actualmente con la mitad de su potencia. También cuentan con una franja infantil valórica con producciones adquiridas en el mercado latinoamericano; espacios de contenido cristiano evangélico; y programas culturales de productores argentinos y chilenos.



Pese a destacar la voluntad de superación de su equipo humano, el ejecutivo admitió algunas materias pendientes en la distribución de la señal de Telesur AysénTV. "Por encontrarnos en una zona extrema como la patagonia, la calidad de Internet no es la óptima y el costo del streaming es demasiado elevado", dijo. No obstante, recordó que tiempo atrás experimentaron brevemente con la transmisión por Internet, con buena respuesta del público, al punto que proyectan recuperarla durante este año. Junto con ello, a mediano plazo, otros objetivos del canal pasan por la incorporación a los sistemas de cable y TV satelital.



"Los costos que debemos pagar en esta zona para producir televisión nos han causado más de una complicación", dijo Guerrero. Al mismo tiempo, la lejanía geográfica entre Puerto Aysén y Santiago (1.625 kilómetros) se traduce en falta de opciones tecnológicas. Por ambas razones, aunque indicó que ya digitalizaron algunos de sus procesos internos y que sueñan con emitir en alta definición, el entrevistado declaró que se encuentran "a años luz de alcanzar el equipamiento necesario para transmitir en la norma ISDB-T adoptada por el Estado de Chile".



Digitalización en red Para que las difusoras regionales y comunales avancen en la digitalización, Guerrero consideró decisivo el papel de la Asociación Regional de Canales de Televisión de Señal Abierta de Chile (ARCATEL), a la que su canal está afiliado. "Esta red ya definió la forma en que sus asociados podremos alcanzar esta meta", dijo, "para lo cual se han presentado proyectos al congreso y se ha participado en seminarios internacionales junto con la Asociación Nacional de Televisión (ANATEL) e inversionistas japoneses dispuestos a apoyar a los canales con identidad regional o comunal en Chile". A pesar de las barreras mencionadas, recientemente Telesur AysénTV invirtió alrededor de 2 millones de pesos chilenos en equipamiento para mejorar su calidad de imagen y emisión. "Renovamos una cámara Panasonic AG-DVC20P y una PC para edición, equipada como las restantes con una tarjeta Pinnacle DC10 y softwareSony Vegas", dijo Guerrero, quien mencionó además su intención de adquirir un switcherNewTek TriCaster que les facilite generar la señal con estudios virtuales.



Mientras llega ese momento, la difusora aysenina utiliza un transmisor ABS con modulador de video PICO MACOM PCM55SAW; antenas Yagi de cinco elementos; consola de audio Europower PMH1000; cámaras Panasonic; y micrófonos Shure 12A y Sekaku WR101RV. "También adquirimos un enlace Wi-Fi de 2.5 GHz. monofásico de 10 canales, que nos ha permitido realizar transmisiones de eventos importantes desde cualquier punto de la ciudad", dijo Guerrero. "Esto ha sido ampliamente reconocido y aplaudido por los habitantes de Aysén".







-- Jorge J. Basilago