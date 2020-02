TV TEM amplia cobertura digital com a Harris

A TV TEM, uma emissora afiliada da Rede Globo de Televisão, em Sorocaba, São Paulo, adquiriu 45 transmissores Harris Maxiva para ampliar sua cobertura digital para 70 por cento.



A TV TEM, com alcance de aproximadamente oito milhões de habitantes em 318 municípios paulistas, iniciou suas transmissões digitais, em 2009, em Sorocaba, quando foram adquiridos sete transmissores Harris Maxiva.



A atual aquisição faz parte da segunda parte do projeto de distribuição de sinais de TV digital de alta-definição (HDTV) que otimizará o uso da largura de banda disponível, reduzirá os custos operacionais e aumentará a cobertura da rede.



“O nosso objetivo é lançar a base que levará os sinais digitais a todos os nossos espectadores”, disse Ewerton Maciel, gerente de engenharia da TV TEM. “A distribuição dos sinais de TV digital, incluindo a programação e a interatividade, será via satélite, o que é uma inovação. Somos pioneiros nesta solução”.



Os transmissores Harris Maxiva, produzidos localmente na fábrica da Harris em Campinas, São Paulo, suportarão o sistema de transmissão digital ISDB-Tb, o padrão de TV digital adotado no Brasil. “Nós testamos equipamentos de outras empresas e a Harris provou ser a única empresa que pode satisfazer as nossas exigências. Com o novo sistema teremos controle de todo o processo e poderemos assegurar a qualidade do sinal digital”, conclui Maciel.



A Harris Corp. é uma companhia internacional de comunicações e tecnologia da informação, atendendo os mercados governamentais e comerciais em mais de 150 países.