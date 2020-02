TV Gazeta conta com tecnologia digital da AEQ

O mixer digital de áudio AEQ ARENA na sala de controle da TV Gazeta A TV Gazeta, uma emissora de televisão brasileira com cobertura nacional, optou por equipar os estúdios da sua sede central, na cidade de São Paulo, com os mixers digitais AEQ Arena.



A TV Gazeta, fundada há mais de 40 anos, faz parte da Rede Gazeta e tem um grande prestígio entre os meios de comunicação no País.



Atualmente ela conta com uma grande audiência graças à sua rede de programação que contém programas como o “Super Esporte” e “A Máquina”, entre outros.



Em 2012 a TV Gazeta iniciou um grande projeto de renovação técnica dos seus estúdios, coincidindo com o aniversário dos primeiros testes no Brasil da TV em cores conduzido pelo Grupo Gazeta.



A empresa optou por equipar a sua nova sala de controle com um mixer digital de áudio AEQ Arena. O AEQ Arena tem uma superfície de controle com 25 faders motorizados de cor preta e nove memórias que permitem o controle simultâneo de até 225 sinais de áudio.





O Arena é um console de mixagem digital para aplicações de broadcast. O Arena foi especialmente projetado para controlar transmissões “On Air”.



Alguns dos recursos do Arena incluem, corte automático de monitores, silenciador de tosse, faderstart, controle de sinalização, sinais de controle para automação de equipamentos externos, gerenciamento de comunicação externa, interfone e muito mais.



O Arena pode ser facilmente adaptado a diferentes configurações de trabalho graças aos seus recursos especiais que incluem: controle automático, controle da sala/estúdio, controle associado com vários estúdios, centros de produção de áudio e vídeo, configurações mistas, e integração em grandes emissoras, entre outros.



O responsável pelo projeto, lury Saharovsky, diretor técnico da TV Gazeta, trabalhou juntamente com a equipe técnica e comercial da AEQ para completar a instalação.