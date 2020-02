Mix TV no Brasil atualiza-se com antena Dielectric

A Dielectric Communications, uma divisão do grupo SPX, e líder em fornecimento de sistemas de antenas de radiodifusão, anunciou que a emissora Mix TV, de São Paulo, adquiriu e instalou uma antena elíptica polarizada TUM da Dielectric.



A antena substitui uma instalação de DTV temporária construída em 2007 e oferece à Mix TV uma solução permanente de alto desempenho para suas transmissões unilaterais aos telespectadores da maior cidade do Brasil, São Paulo, além de 28 cidades vizinhas.



"Temos usado o sistema de antenas da Dielectric, desde 1990, com sucesso. Para atualizar a instalação da Mix TV com um novo sistema de antenas TUM, escolhemos novamente a Dielectric", disse o engenheiro Sérgio Guaglianoni, diretor técnico da Mix TV. "Com essa antena elíptica de UHF para banda larga e os nossos três transmissores NEC, manteremos nossas transmissões multidirecionais e cobertura de alto-desempenho que temos tido nestes últimos 20 anos de operação".



A antena TUM é uma antena de banda larga de alta-potência com um índice de polarização variável para maior flexibilidade. Este desenho flexível oferece uma ampla gama de opções de padrões ominidirecionais e direcionais, assim como padrões de elevação únicos como "tilt" e "null fill".



A antena oferece uma única entrada, o que reduz a complexidade do sistema de alimentação ao eliminar conexões desnecessárias e aumenta a confiabilidade do sistema.



A nova antena TUM da Mix TV, adquirida durante o evento da NAB, transmite a saída combinada de três transmissores: dois transmissores analógicos de 60 kW, um para o canal 14 e outro para o canal 16, e um transmissor de DTV de 20 kW para o canal 15.



A antena oferecerá aos canais da Mix TV proteção constante contra a interferência dos demais canais.