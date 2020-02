MediaGrid da Omneon moderniza a TV Bandeirantes

A TV Bandeirantes, uma das redes de televisão líderes do Brasil, instalou em sua sede em São Paulo os sistemas MediaGrid e Spectrum, da Omneon. Os sistemas irão suportar o workflow de produção de noticiários em alta-definição (HD) e modernizar o sistema de exibição de comerciais e programação da emissora.



A Brasvídeo, representante da Omneon para o Brasil, participou da integração dos sistemas da Omneon na TV Bandeirantes. Os sistemas fazem parte de um projeto de modernização da instalação que possibilitará a emissora continuar expandindo a sua distribuição nacional de conteúdo.



"A plataforma aberta da Omneon permitiu que projetássemos um workflow ideal para as nossas necessidades", disse Rubens Fernando Ortiz, diretor técnico da TV Bandeirantes. "Apesar de termos a opção de expandir os sistemas da Omneon à medida que crescemos, hoje podemos investir somente naquilo que precisamos no momento".



A TV Bandeirantes tem mais de 20 emissoras locais e 102 afiliadas em todo o Brasil. A emissora oferece uma ampla variedade de canais como o canal de notícias 24 horas, totalmente em HD, o Band News, além de canais via cabo e satélite com ampla programação esportiva. Com uma filosofia que endossa inovações tecnológicas, a TV Bandeirantes remodelou sua instalação e implementou dois sistemas de ponta para produção e exibição.



O primeiro sistema, baseado numa plataforma que incorpora o sistema de armazenamento ativo Omneon MediaGrid e os servidores de mídia Omneon Spectrum, suporta o workflow da produção de notícias em HD. Uma unidade Viz Video Engine da Vizrt codifica 46 fontes de vídeo HD para DVCPRO HD. As fontes de vídeo são transferidas via FTP para um sistema de armazenamento ativo de mídia, Omneon MediaGrid, através do sistema de armazenamento de conteúdo de mídia (MAM), Ardendo.



O segundo sistema da TV Bandeirantes, conhecido como "servidor de exibição", é usado principalmente para a exibição de comerciais e programação. O servidor Spectrum, padrões SD e HD, é controlado pela automação da Harris e possui seis canais de ingestão, 18 canais de exibição e cinco TB de armazenamento. Na TV Bandeirantes, MediaPorts da série Spectrum 4100, com conversão ascendente e descendente, gerenciam material MPEG SD e HD, no mesmo sistema, com eficiência.



"A TV Bandeirantes precisava de uma plataforma que pudesse acomodar suas necessidades de produção e distribuição de conteúdo atuais e futuras", disse Geoff Stedman, vice-presidente sênior de produtos e mercados da Omneon. "Os sistemas MediaGrid e o servidor Spectrum oferecem uma solução adequada às necessidades de produção da TV Bandeirantes, além de reduzir custo e complexidade".