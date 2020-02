Brasil: TV Globo de São Paulo e Rio usam ProSet da Orad

A TV Globo está utilizando a solução de estúdio virtual completa ProSet, da Orad, nos seus estúdios em São Paulo e no Rio de Janeiro.



A TV Globo usa o ProSet extensivamente na produção e transmissão de uma ampla gama de programação em HD, incluindo programas de entretenimento, noticiários e meteorologia.



Baseado na plataforma de renderização de gráficos em vídeo HDVG+ de 64-bits da Orad, o fluxo de trabalho do ProSet ainda incorpora o sistema de rastreamento de câmera infravermelho Xync.



O Xync oferece uma ampla cobertura das áreas de rastreamento ativos dos estúdios da TV Globo (sendo 60 metros quadrados em São Paulo e 90 metros quadrados no Rio de Janeiro) e possibilita movimentos de dolly tão naturais quanto em um estúdio físico.



Os avançados recursos de produção do ProSet, tais como profundidade de campo e pacotes de partículas e sombras, aumentam significativamente o nível de fotorrealismo e a qualidade de “broadcast” da programação.



A TV Globo também vem utilizando o API da Orad para customizar o sistema e adaptá-lo para todas as suas necessidades específicas de produção.



O ProSet oferece flexibilidade nas modificações de design gráfico e na operação. Durante as fases de projeto e operação, os resumos gráficos são criados ao arrastar e soltar os itens gráficos em um playlist (roteiro).



Um preview local, com os gráficos e a animação do ponto exato da câmera no estúdio, pode ser visualizado antes do projeto ir ao ar. O ProSet inclui um conjunto de ferramentas que atende às necessidades específicas das produções de estúdios virtuais, como o posicionamento dos gráficos virtuais no estúdio, masking, e muito mais.



Graças à forte integração do seu hardware, software e tecnologias de rastreamento, o ProSet proporciona um ambiente realista com ricas texturas, profundidades e perspectivas. Ele é ideal para todos os tipos de produções, incluindo cobertura de eleições, esportes, entretenimento e noticiários.