Blackmagic es la nueva estrella de Nashville

La cámara Cinema de Blackmagic DesignNASHVILLE, Tennessee — El canal WSMV-TV estaba a punto de comenzar con las promociones de mayo cuando llegó nuestra cámara Cinema de Blackmagic. Cuando empezamos a filmar nuestras promociones, estaba ansioso por llegar a conocer la nueva cámara en detalle. Llevamos la cámara al estudio para realizar tomas de los periodistas y locutores. Como somos clientes de Avid, filmé en DNxHD y pudimos así acortar el plazo de finalización, ya que todas las personas del departamento pudieron tener acceso a la película muy fácilmente.



Por Brian Hallett



Más avanzado mayo, comencé a filmar todo el material B-roll de promoción de nuestras noticias en 2,5K y admito que me encantó el rango dinámico y la resolución de la cámara. Descubrí que procesar las secuencias con DaVinci Resolve de Blackmagic también nos daba una ventaja sobre la competencia debido al color y el acabado que agregaba a nuestros avisos.



La gran prueba para la cámara Cinema de Blackmagic llegó durante una filmación de avisos de deportes. A finales de mayo, los equipos de fútbol americano de la secundaria de Tennessee juegan un partido final amistoso antes de que llegue la temporada de verano. Mi equipo y yo teníamos 30 minutos después de dicho juego para trabajar con los dos equipos con el fin de crear un aviso Steadicam de toma única. Ello significaba que teníamos que filmar en 2,5K.



Nuestra buena suerte llegó de la mano de esos dos equipos de fútbol completos, los referís y algunos efectos sorprendentes de iluminación a cargo del sol poniente. Aquí es donde la cámara Cinema de Blackmagic realmente se destacó. El sol se ocultó detrás de las nubes y se reveló en cada toma, y el rango dinámico del sensor garantizó que tuviéramos una muy buena imagen para pulir en la posproducción. La facilidad de uso de la cámara nos permitió bloquear la toma rápida y eficientemente.



No creo que las cosas hubieran salido, ni por asomo, tan bien usando nuestra DSLR, y la cambiante luz diurna probablemente nos habría forzado a filmar las cosas de un modo bastante diferente.



Esta cámara verdaderamente me ha facilitado mucho la vida como productor. Ya no tenemos que sincronizar audio para cada toma, lo cual me ahorra al menos un par de horas de edición después de cada toma.



En otro proyecto necesitábamos nuevas tomas de Nashville para las aperturas de noticias. Descubrí que la filmación con la cámara Blackmagic me brindaba muchas posibilidades de balance de blancos y selección de colores en la posproducción, lo cual me permitía combinar las tomas de días diferentes para un color y un tono precisos. Ello fue especialmente valioso al momento de combinar las tomas de la tarde con las del atardecer.



La curva de aprendizaje de la cámara Cinema de Blackmagic es muy corta, lo cual es verdaderamente invalorable en el acelerado mundo de las promociones de noticias de difusión o como un dispositivo de capturas para producción con todas las letras. En la actualidad, optar entre ProRes, DNxHD y 2.5k RAW tiene que ver con el contenido del aviso y no con las limitaciones de la cámara. Cuando la mayoría opta por usar cámaras estilo ENG o DSLR para promociones, la cámara Cinema de Blackmagic realmente nos permite destacarnos entre la multitud.







— Brian Hallett es escritor y productor senior de servicios creativos de WSMV-TV y es un fotógrafo galardonado con el premio Regional Emmy en dos oportunidades.