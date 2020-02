USUARIOS: El enrutador Harris aumenta la productividad de TNDV

NASHVILLE, Tennessee — La mayoría de los técnicos de video de 30 años de edad no tienen que preocuparse por operar una flota de camiones HD. Sin embargo, allí es exactamente donde me encontré como dueño de TNDV, siete años después de comenzar a operar.





Plataforma de enrutamiento Harris PlatinumPor Nic Dugger



Con mi primera unidad de definición estándar en intenso uso, he subido la apuesta y ahora soy el orgulloso dueño del "Aspiration", un nuevo camión de producción expandible de 12,1 metros.



Yo no lleno mi agenda con contratos a largo plazo como muchas otras empresas. La mayoría de los eventos de TNDV son especiales y generalmente son únicos en cuanto a presupuesto, personal o ubicación. Ser flexible ha sido la piedra angular del negocio y la flexibilidad a una escala mucho mayor sigue siendo un requerimiento básico para cada espectáculo.



Mientras diseñaba el "Aspiration" de 12 cámaras, sabía que su enrutador desempeñaría un papel más grande que en cualquier otro camión de TNDV. Quería un enrutador que pudiera servir de manera confiable como base del sistema de video y que también contara con capacidad de multivisualización integrada.



El enrutador Harris Platinum que tiene la opción multivisualización híbrida HView SX satisfacía mis necesidades y mi presupuesto. La naturaleza escalable del hardware y el fantástico procesamiento de imágenes son apenas dos de las funciones que sobresalen.



Además de las funciones básicas de un enrutador, me impresionó la diversidad de opciones del panel del usuario. Pedí el máximo control como ingeniero a cargo, y el panel del usuario más grande ha resultado perfecto, no solo para múltiples aplicaciones de control, sino para configurar fácilmente funciones de GPI y cambios de sistema. Por otro lado, las cabezas del enrutador simple de una sola salida funcionan perfectamente e implican una fácil curva de aprendizaje para los miembros del equipo.



La opción de control en serie de Platinum simplificó el establecimiento de comunicación de registro con mi conmutador. El monitoreo de audio en pantalla es también de gran ayuda y me sorprendió mucho el conjunto de herramientas integradas para medición y prueba de alcance Videotek de Harris.



Para un evento multicámara reciente que requería multivisualización, pude controlar todas las E/S del conmutador para el lugar y la transmisión, y usé el módulo HView del enrutador para proporcionar salidas multivisualización únicas para el director técnico, el productor del lugar, el operador de cinta y el lugar secundario.



Además, los accionadores de GPI cambiaban la disposición cuadro en cuadro a medida que cambiaban las sesiones. Agregué entradas colocando tarjetas adicionales en lugares precableados y mi productor técnico usó la función de control en pantalla para mover las imágenes simplemente usando el ratón.



El enrutador Platinum es un motivo clave por el que volveremos a producir este evento nuevamente el año que viene. El Platinum se ha convertido en la columna vertebral del "Aspiration" y estamos analizando el modo más eficiente de modernizar nuestras otras dos unidades HD con enrutadores Harris. La facilidad de uso, la capacidad de expansión y su naturaleza "a prueba de futuro" demostraron que Platinum era la mejor opción para uno de nuestros principales gastos de capital en esta nueva empresa.







-- Nic Dugger es presidente y dueño de TNDV.