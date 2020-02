The LIN TV-Media General Merger Combo Table

RICHMOND, VA. and PROVIDENCE, R.I.—Media General absorbed LIN Television in a $1.6 billion deal announced Friday morning. Below is how the stations stack by market size, Media General’s in dark blue. The highlighted stations represent markets where the two will have to decide which stations to divest to comply with federal ownership restrictions. (Please excuse our lack of table-making skillz.) Mike Malone and Jon Lafayette have further details about the deal at B&C.







6

KRON—MYNetworkTV, San Francisco/Oakland/San Jose, Calif.

14

WFLA—NBC, Tampa, Fla.

22

KOIN—CBS, Portland

24

WNCN—NBC, Raleigh/Durham/Fayetteville, N.C.

26

WISH—CBS, Indianapolis

26

WNDY—MNT, Indianapolis

29

WKRN—ABC, Nashville, Tenn.

30

WCTX—MNT, New Haven-Hartford, Conn.

30

WTNH—ABC, New Haven-Hartford, Conn.

32

WCMH—NBC, Columbus, Ohio

37

WYCW—CW, Asheville, N.C.

37

WSPA—CBS, Greenville/Spartanburg, S.C.

39

WOOD—NBC, Grand Rapids-Battle Creek, Mich.

39

WOTV—ABC, Grand Rapids-Battle Creek, Mich.

39

WXSP—MNT, Grand Rapids-Battle Creek, Mich.

40

KBVO—MNT, Austin, Texas

40

KNVA*—CW, Austin, Texas

40

KXAN—NBC, Austin, Texas

44

WVTM—NBC, Birmingham, Ala.,

44

WIAT—CBS, Birmingham, Ala.

45

WAVY—NBC, Portsmouth-Norfolk

45

WVBT—Fox, Portsmouth-Norfolk

47

KASA—Fox, Albuquerque, N.M.

47

KRQE—CBS, Albuquerque, N.M.

47

KASY**—MNT, Albuquerque, N.M.

47

KWBQ**—CW, Albuquerque, N.M.

52

WIVB—CBS, Buffalo, N.Y.

52

WNLO—CW, Buffalo, N.Y.

53

WJAR—NBC, Providence, R.I./New Bedford, Mass.

53

WNAC*—Fox, Providence, R.I.

53

WNAC-DT2*—MNT, Providence, R.I.

53

WPRI—CBS, Providence, R.I.

57

WRIC—ABC, Richmond/Petersburg, Va.

58

WTEN—ABC, Albany/Schenectady/Troy, N.Y.

58

WXXA—Fox, Albany/Schenectady/Troy, N.Y.

59

WKRG—CBS, Mobile, AL/Pensacola, Fla.

59

WALA—Fox, Mobile/Pensacola, Fla.

59

WFNA—CW, Mobile/Pensacola, Fla.

61

WATE—ABC, Knoxville, Ky.

64

WDTN—NBC, Dayton, Ohio

64

WBDT**—CW, Dayton, Ohio

66

WSLS—NBC, Roanoke/Lynchburg, Va.

67

KSNW—NBC, Wichita, Kan.

67

KSNW-D2—TEL, Wichita, Kan.

69

KHON—Fox, Honolulu

69

KHON—D2—CW—Honolulu

70

WBAY—ABC, Green Bay/Appleton, Wis.

70

WLUK—Fox, Green Bay, Wis.

70

WCWF—CW, Green Bay, Wis.

92

WSAV—NBC, Savannah, Ga.

92

WJCL—ABC, Savannah, Ga.

92

WTGS**—Fox, Savannah, Ga.

94

WJTV—CBS, Jackson, Miss.

95

WCBD—NBC, Charleston, S.C.

97

WJHL—CBS, Tri—Cities, Tenn./Va.

99

WNCT—CBS, Greenville/New Bern/Washington, N.C.

100

KWQC—NBC, Davenport, IA/Rock Island/Moline, Ill.

102

WBTW—CBS, Myrtle Beach/Florence, S.C.

109

WANE—CBS, Ft. Wayne, Ind.

111

KELO—CBS, Sioux Falls/Mitchell, S.D.

112

WJBF—ABC, Augusta/Aiken, Ga.

113

WKBN—CBS, , Youngstown, Ohio

113

WYFX-LD—Fox, Youngstown, Ohio

113

WYTV**—ABC, Youngstown, Ohio

113

WYTV-D2**—MNT, Youngstown, Ohio

114

WWLP—NBC, Springfield, Mass.

115

WLNS—CBS, Lansing, Mich.

115

WLAJ—ABC, Lansing, Mich.

122

KLFY—CBS, Lafayette, La.

126

WRBL—CBS, Columbus, Ga./Opelika, Ala.

134

KSNT—NBC, Topeka, Kan.

134

KTMJ-CD—Fox, Topeka, Kan.

134

KTKA**—ABC, Topeka, Kan.

134

KTKA-D2**—CW, Topeka, Kan.

153

KIMT—CBS, Mason City, Iowa

153

KIMT-D2—MNT, Mason City, Iowa

155

WTHI—CBS, Terre Haute, Ind.

155

WTHI-DT2—Fox, Terre Haute, Ind.

167

WHLT—CBS, Hattiesburg/Laurel, Md.

173

KCLO—CBS, Rapid City, S.D.

189

WLFI—CBS, Lafayette, Ind.

* Local Marketing Agreement

** Shared Services Agreement

*** Tamer Media Employee