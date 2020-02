Sistema MC de Ross: la clave para la transformación HD

John SeymourWATERTOWN, Nueva York — Como difusora pequeña, creemos que tenemos la obligación especial de ser buenos mayordomos en nuestras comunidades: que nos vaya bien haciendo bien. Por este motivo, decidimos que nuestras operaciones televisivas afiliadas a CBS y Fox necesitaban un conmutador de control maestro confiable que llevara tranquilidad a nuestros operadores, así como un flujo de programación constante y confiable para nuestros televidentes.



Debido a la rápida evolución en los estándares de la industria de la teledifusión, no cabían dudas de que necesitábamos actualizar nuestra emisora para la alta definición y de que esto comprendería la instalación de un nuevo enrutador de planta y dos canales de equipamiento de conmutación de control maestro. Estábamos al tanto de que Ross Video había adquirido una compañía de conmutadores de enrutamiento; por lo tanto, nos comunicamos con ellos para desarrollar un plan completo para nuestra migración a HD expandida.



Entre los muchos beneficios que descubrimos al trabajar con Ross fue que realmente nos escuchaban y respondían a nuestros requerimientos. Le comentamos a Ross que queríamos mantener la operación manual de la instalación del control maestro tan simple como fuera posible y, fieles a su estilo, el personal de la compañía nos escuchó y el resultado fue el sistema de control maestro MC1. Este debe ser el sistema de control maestro más simple y fácil que se haya construido.



El panel de control de pantalla táctil del sistema fue verdaderamente construido desde el punto de vista del operador. Trabajando juntos, adaptamos el sistema de modo que el tercio inferior de la superficie de control estuviera dedicado a las operaciones al aire típicas y los dos tercios superiores a las operaciones fuera del aire como el monitoreo, la visualización de los logotipos y la salida del generador de caracteres: elementos de configuración que un operador de control maestro no utiliza casi nunca pero que, sin embargo, constituyen información importante cuando se los necesita. Con el nuevo sistema, un operador puede, con facilidad, sacar cualquier cosa al aire rápidamente y, a continuación, sacarla del aire con igual velocidad.



La manera más sencilla de explicar cómo se utiliza el MC1 es decir que cualquier elemento en la fila superior sale al aire y cualquier elemento en la fila inferior es para previsualización. Es así de claro y sencillo, y no se necesita más capacitación que lo antedicho.



Recomendaría este producto a toda difusora, tomando como antecedente nuestra propia experiencia con su naturaleza intuitiva y su sencilla curva de aprendizaje. He trabajado con otros conmutadores de control maestro en el pasado y simplemente sabía que no satisfacían las necesidades de nuestras instalaciones. Sin embargo, el MC1 Fue adaptado por Ross para satisfacer nuestras demandas precisas y, según mi experiencia, se desempeñará bien en cualquier operación televisiva.



Otro beneficio que surge de incorporar el sistema MC1 es que es un producto basado en la placa openGear que se integró sin inconvenientes con nuestro enrutador NK de Ross. También se integró con nuestro sistema EAS y el sistema de automatización de producción de Ross. Además, nos brinda tres capas adicionales de inserción de logotipos y caracteres. El control manual se logra a través de la pantalla táctil desde el tablero de Ross que utilizamos para integrar todos nuestros demás equipos y sistemas openGear.



Ahora que sé que tengo un sistema de Ross, duermo más tranquilo. Saber que uno ha instalado un sistema sólido como una roca da gran satisfacción.p







— John Seymour es director de operaciones de difusión de WWNY/WNYF y ha trabajado en operaciones televisivas de difusión desde 1991.