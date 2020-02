Roberto Lauro conversa sobre sus cuadernos técncos

El ingeniero Roberto Lauro tiene una extensa trayectoria como responsable técnico, consultor y docente en América Latina y Europa.Desde su cargo como gerente técnico del Canal 9 de Mendoza ha vuelto a publicar en la Web los cuadernos técnicos que realizara entre 1999 y 2002 en esa empresa, con la perspectiva de ampliar la colección con nuevos temas y enfoques.

Jorge J. Basilago conversó con Lauro acerca de esta iniciativa.



TV Technology: ¿Por qué decidió volver a publicar los “Cuadernos técnicos” y cómo surgió este proyecto?

Roberto Lauro:En los últimos seminarios a los que asistí me fue comentado que el material había sido de utilidad a muchos estudiantes — hoy técnicos y profesionales — y que verían con agrado una actualización, cosa que haremos próximamente.



La idea comenzó en 1995 cuando Canal 9 de Mendoza decidió introducirse en el estudio de la todavía embrionaria TVD y me envió, como responsable técnico del canal, a Europa y USA a estudiar el tema. Desde esa época hasta el 2002 se adquirieron conocimientos teórico-prácticos que fueron transfiriéndose al personal de la empresa y que alcanzaron su clímax cuando se realizaron pruebas de ATSC y DVB-T en el 2001 en Mendoza, en un acuerdo de colaboración con la Universidad Tecnológica Nacional y con Canal 7 de Buenos Aires en DVB-T, también en ese año.



Paralelamente se decidió compartirlas con el resto de los colegas colocando muchas experiencias en la Web, alrededor del 2001. Demás está decir que las pruebas fueron entregadas oficialmente a las autoridades argentinas en la materia en esa época.





La razón de publicarlos tal como estaban radica en el hecho de que algunos cuadernos son todavía válidos del punto de vista técnico tales como el 1, el 3, el 8 y el 10, ya que son teorías o prácticas que no cambian con el tiempo, por ahora. Otros ya han sido superados o actualizados, pero lo interesante es mostrar cómo la tecnología ha ido mejorando: “Si conocemos la historia podremos escribir historia”.

TVT: ¿Cuántos cuadernos se publicaron originalmente?

Lauro: Había 10 cuadernos previstos de los cuales el 4, como podrán ver, falta. Era dedicado a MPEG-2 y nunca pude terminarlo antes de mi partida hacia Europa. También el 9, sobre ISDB-T, estaba en preparación: en esa época no había mucha información disponible de esta norma.



TVT: ¿El material es exclusivamente para lectores del ámbito de la ingeniería?



Lauro: Espero realizar algún cuaderno desde el punto de vista legal sobre la implementación de la TVD en otros países y sus leyes, a los efectos de colaborar con los colegas letrados en la materia. Esto, sin embargo, no creo poder hacerlo en el corriente año.

TVT: ¿Los contenidos son desarrollados sólo por usted, o cuenta con un equipo de colaboradores?

Lauro: En principio lo comencé solo con los cuadernos 1, 2, 3, 6 y 10, y luego recibí corteses colaboraciones como se evidencia en los restantes.



Me permito, para los históricos, sugerir hojear el cuaderno 2, “Historia y Polémicas”, de esos años. Ahí figura también la participación de Canal 9 en la Audiencia Pública del 22 de septiembre de 1998, con su ponencia.





No tenemos un equipo de trabajo, aunque nunca me fue negada una colaboración cuando la pedí para escribir el resto de los cuadernos. Este emprendimiento no tiene fines de lucro, es sólo a título de colaborar con el conocimiento desde nuestras modestas posibilidades.

TVT: ¿Qué nuevos temas técnicos se abordarán en los próximos cuadernos?

Lauro:Dadas nuestras múltiples actividades generadas por la implementación de la TVD no tenemos mucho tiempo para planificar una programación de cuadernos. Por ello publicaremos los cuadernos con material reciente, con los que hemos tenido que superar algunos problemas, y con material didáctico utilizado en mis cátedras y/o presentaciones, sea de la Universidad de Palermo (UP) de Buenos Aires como de la Universidad Blas Pascal de Córdoba.



Los próximos cuadernos serán dedicados a “Receptores de TVD COFDM”, con material utilizado en las últimas presentaciones realizadas en Buenos Aires y pruebas en nuestros laboratorios. “DVB-T2” con material utilizado en el posgrado de TVD de la UP y “Audio y RF para estaciones de FM” con material utilizado para la capacitación de personal de las radios colegas LV10 Radio de Cuyo y 100.9 Emisora del Sol. Por supuesto se tratarán también temas relacionados con el estándar ISDB-Tb con material del seminario UBP-UIT realizado en la Administración Nacional de Telecomunicaciones (ANTEL), Uruguay, en marzo pasado.



TVT: ¿La transición digital en Argentina y América Latina será tema de algún futuro cuaderno? ¿Cuál es su perspectiva particular sobre este asunto?



Lauro: Ciertamente abordaremos ese tema. Yo diría que es uno de los focos a centrar la atención. La perspectiva que pudiera dar sería muy extensa y por ello excede la posibilidad de una respuesta en esta oportunidad. Esto será tratado en uno de los cuadernos.

TVT: En función de su trabajo en un canal televisivo regional, ¿cree que la transición digital en Argentina se ha encarado de un modo que permita a todos los canales hacerle frente?

Lauro: La ley Argentina de Servicios de Comunicación Audiovisual 26522 es bastante clara al respecto, bastará respetarla para lograr sus objetivos. Esto será tratado en el cuaderno sobre el Tema Legal-Normativo que comenté previamente.