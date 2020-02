Paneles acústicos caseros: algunos puntos a tener en cuenta

A menudo es tentador emprender un proyecto "casero" para construir "paneles acústicos" para una sala de control, estudio o sala de audición. Si bien prácticamente cualquier clase de material o superficie de construcción o decoración del hogar puede brindar algún grado de absorción, difusión o reflexión de energía sonora, el problema es que, si no dispone de buenas mediciones acústicas de sus creaciones, nunca podrá estar seguro del desempeño real y de si éste cumplirá o no con sus objetivos de diseño.



Con ello no pretendo decirle que no lo intente. Ciertamente puede ser divertido y podría aprender muchísimo sobre las propiedades de los diferentes materiales. Pero quiero que sepa en lo que se está metiendo.



Lea sobre acústica en general. Ello le será de utilidad, no sólo para diseñar y construir sus paneles, sino también para evaluar con mayor criterio la eficiacia de los diversos proyectos que se encuentran disponibles en la Web. Algunos se ven bastante útiles, otros pueden ser cuestionables. Pero tomando como base la investigación realizada para este Taller de Audio, muy pocas veces (si es que alguna vez) estos proyectos exponen las mediciones reales.



Uno puede tener en mente un absorbedor con una respuesta de frecuencia uniforme por sobre un umbral determinado por ejemplo, pero podría llegar a sorprenderse: tal vez en lugar de ello haya construido un panel que, en realidad, refleje una parte de ese rango, o puede que la respuesta de frecuencia sea irregular. O que produzca vibraciones cuando se someta a altos niveles de sonido de baja frecuencia. O que su difusor produzca lóbulos bien diferenciados entre sí en lugar de un campo sonoro difuso uniforme.



El tipo de diseño, así como las técnicas de construcción, la elección y la instalación de los materiales, las habilidades de construcción y el montaje, todos juegan roles importantes en el desempeño del producto terminado.



En fin: si no tiene acceso a herramientas de medición acústica, y aun cuando el costo inicial pudiera parecerle elevado, es posible que se termine dándose cuenta de que es más prudente y económico en el largo plazo inclinarse por productos diseñados, planificados y construidos profesionalmente, que hayan sido medidos de manera apropiada con resultados publicados, si es que van a brindarle en verdad el rendimiento que está buscando.