Los usuarios inalámbricos deben ingeniárselas

(De izquierda a derecha) Skip Kent, profesional independiente, junto a Brooks Schroeder y John Garrido de Professional Wireless Systems, configuran las antenas helicoidales con domo de PWS en un evento deportivo.LOS ÁNGELES, California — La subasta 73 de la Comisión Federal de Comunicaciones (FCC) de los Estados Unidos en 2008 cambió drásticamente el paisaje de los operadores de audio profesionales que trabajan con equipos inalámbricos: un tercio del espectro disponible estaba ocupado.



En el nuevo paisaje inalámbrico de los administradores de bases de datos y Super Wi-Fi, con dispositivos de banda de televisión (TVBD: television band devices) que estarán disponibles supuestamente en menos de un año, los coordinadores de audio inalámbrico seguramente tienen mucho trabajo por hacer.



Por Steve Harvey



Según la ciudad donde uno se encuentre, el entorno de espectro de frecuencias reducido puede presentar un desafío, según Jason Eskew, gerente de proyectos de Professional Wireless Systems, con sede en Orlando, Florida, una subsidiaria propiedad de Masque Sound. “Pero gracias a una planificación decente y buenas herramientas aún no le hemos tenido que decir 'no' a nadie”.



La coordinación de frecuencias se ha vuelto crucial para los deportes más importantes, el entretenimiento y los eventos políticos. Eskew destacó que en la actualidad los coordinadores del día de juego (GDC) de la Liga Nacional de Fútbol Americano (NFL) trabajan en las propias oficinas de la liga. “Hacen un trabajo fabuloso (y si pueden citarme diciendo eso, ¡me harían un favor!)”



Los GDC pelearon por unos 7000 canales de RF en toda la ciudad en el Super Bowl de este año, afirmó. “La NFL tiene su propio software personalizado desarrollado en sus propias oficinas. Pide prestadas funciones e ideas de otras personas, como de nosotros”.



Otras organizaciones también están buscando implementar prácticas similares, dijo. “Sin embargo, la conferencia de la Asociación Atlética Universitaria Nacional (NCAA) está considerando formalizar prácticas de coordinación de frecuencias; están conformando un grupo para analizar y hacer recomendaciones de políticas”.



Pero los deportes universitarios, y el fútbol americano en particular, ponen de manifiesto la creciente exigencia impuesta sobre el espectro disponible. Muchos de los equipos usan sistemas de intercomunicación de 2,4 GHz; a pesar de que ese espectro de Wi-Fi sin licencia es especialmente precioso para los proveedores de telefonía celular. “Su objetivo es brindarles a los fanáticos una experiencia de primera clase donde puedan obtener estadísticas, mirar videos, y recibir contenido adicional en sus dispositivos personales”, dijo Eskew.



De la misma manera, las portadoras desean que las personas abandonen sus redes y se pasen a Wi-Fi “porque sus redes sólo pueden soportar una determinada cantidad de datos”, dijo Eskew, quien informó que, según había oído, las compañías de telecomunicaciones habían entregado sistemas de comunicaciones para los equipos. “Han tenido que meter la mano en sus bolsillos y comprar dispositivos de reemplazo para los equipos”.





James Stoffo, director de tecnología de Radio Active Designs Los equipos de la NFL están actualizando sus sistemas de Wi-Fi; un artículo reciente de la revista “Wired” informó que los 49ers de San Francisco están instalando unos 1500 nodos Wi-Fi en su estadio. En contraste, el Super Bowl por lo general usa unos 700, y Gillette Stadium, hogar de los Patriots de Nueva Inglaterra en Foxboro, Massachusetts, tiene instalados 375 según ese mismo artículo.



El problema es, según mencionó James Stoffo, director de tecnología de Radio Active Designs y uno de los coordinadores de frecuencias en actividad más experimentados de la actualidad, que es poco probable que el conjunto de TVBD que se lanzará a principios de 2014 reproduzca bien con equipos de audio profesional, incluso con las protecciones que ha establecido la FCC.



Por ejemplo, en el Rose Bowl, 100.000 personas podrían estar llevando estos dispositivos, dijo. “Van a generar toda clase de intermodulaciones en y entre ellos y retransmitir eso”.



Los teléfonos celulares ya interfieren con equipos: “Sabemos que Sprint genera ruido de conmutación en equipos de 1,9 GHz de Riedel, por ejemplo”, dijo Stoffo. “He tenido que cerrar repetidoras a 869 y 896 porque se sobreponían con un reloj de tiempo de 905 MHz en un juego de la NBA”.



La FCC ha separado dos canales de TV de 6 MHz en cada ciudad, a cada lado del canal 37 (el cual se reserva para fines de radioastronomía / telemetría médica) que pueden ser utilizados por equipos de audio profesional con licencia. No obstante, a Stoffo le preocupa que los dispositivos de consumo masivo “Super Wi-Fi”, que pueden funcionar en la banda UHF por sobre los 512 MHz, la banda superior de 800 MHz, y a 1,9 GHz, puedan seguir generando interferencia. “Mi temor es que estos dispositivos generen ruido de conmutación incluso dentro de la banda de seis MHz que la FCC nos ha dejado y con la que supuestamente debemos estar protegidos”.



Para ayudar a aliviar la situación, Stoffo se ha asociado con otros dos coordinadores de frecuencias, uno que trabaja en Broadway y el otro un especialista de difusión, para crear Radio Active Designs. La nueva compañía, que se lanzará en el Show de la NAB (compartiendo espacio con Quantum 5X en la cabina C2839) presenta un sistema de intercomunicación que funciona en las bandas VHF y usa una forma de AM denominada ENB, la cual libera ancho de banda UHF para micrófonos y sistemas de monitoreo intraaurales.



“En los eventos en que mis socios y yo hemos trabajado como coordinadores de frecuencias, hemos descubierto que si uno suma los monitores intraaurales, los micrófonos, y los IFB, todo ello aún no supera al número de frecuencias de intercomunicación”, dijo Stoffo. “Si podemos quitar todas esas frecuencias de comunicaciones de la banda UHF, tendremos margen para sus micrófonos y monitores intraaurales”.



“Cuando empecé en este negocio todo era VHF”, dijo Stoffo, quien adquirió su destreza en el ámbito de las radiofrecuencias cuando trabajaba en submarinos en la Armada de los Estados Unidos. En la actualidad, menos del dos por ciento de los equipos que ve son VHF, según Stoffo.



El equipo UHF actual es la FM; el sistema de Radio Active Designs en lugar de ello utiliza AM. “Un sistema de FM ocupa un mínimo de 300 kHz, mientras que uno puede obtener un audio de calidad semejante con 25 kHz en un sistema de AM”, dijo Stoffo. “De modo que podemos colocar al menos 10 a 15 veces la cantidad de frecuencias en el mismo espacio, sólo cambiando el esquema de modulación”.



Stoffo afirma que han calculado que pueden acomodar 30 emisoras base de intercomunicación con 180 paquetes en el mismo espacio del espectro UHF que el que ocuparía un sistema de tecnología de FM actual de cuatro emisoras. “Y también liberamos espacio para los micrófonos, los cuales no son eficientes a nivel del espectro”, dijo.



“Lo llamamos tecnología ‘Enhanced Narrow Band’: una especie de AM con DSP. La hemos rearmado en un sistema que al final parece revolucionario pero realmente es una tecnología de la década del 60”.



Las reglas actuales de la FCC podrían funcionar a favor de la compañía de Stoffo. “Las regulaciones de la FCC enuncian que antes de dirigirse al administrador de base de datos para buscar protección de estos dispositivos digitales de consumo masivo, uno debe considerar otras bandas legales, como la VHF”, dijo Stoffo. “Una vez que alguien presenta un equipo que opera en VHF y funciona, prácticamente uno está obligado por la FCC a utilizar ese equipo antes de poder buscar protección contra cualquier cosa que supere los dos ‘trozos’ de 6 MHz que nos han dado en UHF”.







— Steve Harvey ha sido redactor de Pro Sound News desde 2000 y también contribuye a TV Technology, Systems Contractor News y otras publicaciones de NewBay Media. Tiene más de 30 años de experiencia en una variedad de tecnologías para producción de audio.