Extensor Schneider hace la diferencia

Josh TaylorSOUTH BEND, Indiana— Filmo un montón de avisos publicitarios y por lo general lo hago en espacios bastante restringidos como el consultorio de un médico, o una pizzería. Uso una XDCAM 355 de Sony con un lente estilo noticias que no tiene un gran angular. Y con una cámara tan grande, para el momento en que he preparado mis luces y mi trípode, me veo arrinconado: a veces a tan sólo un metro y medio del sujeto.



Realmente necesito poder tener el mayor angular posible para capturar todo lo que pasa a mi alrededor.



La solución a mi dilema fue un conversor de gran angular de 0,8X Zoom-Thru de Schneider Optics Century. Me brinda un campo de visión un 20 por ciento más grande. Gracias a ello, el espacio en que filmo parece menos abarrotado, y también me facilita encuadrar la toma que deseo. Si no utilizara el conversor de gran angular, el espectador podría pensar que el lugar de trabajo donde filmo es verdaderamente pequeño. Hacer que parezca más grande realmente me ayuda, y también ayuda a mis clientes.



Lo lindo del 0,8X Zoom-Thru es que puedo usarlo como un lente de zoom normal: sólo un poco más ancho.



Recientemente filmé unas tomas en una fábrica donde se moldean plástico en diferentes productos. Me encontré con que podía lograr mi toma ancha, paneo o inclinación e incluso acercar el zoom, y seguir obteniendo una toma precisa sin quitar el conversor. Esto me ha facilitado mucho la vida.



También compramos un adaptador de super gran angular de Schneider Optics Century que me permite tener un 30 por ciento más de anchura. Durante la misma asignación de filmación en la fábrica, quería ilustrar un proceso en el cual una de las máquinas corta grandes trozos de plástico en perlas plásticas antes de que se derritan y se vuelquen en un molde. Con este conversor de lente pude acercarme mucho al proceso y obtener una toma creativa de las perlitas plásticas que salían de la máquina. El campo superancho de visión también le agregó una leve apariencia de “ojo de pez” al video.



También colaboro en la filmación de videos de promoción para la emisora, y una de mis tomas favoritas la realizo en el estudio con la cámara montada en un dolly.



Iluminamos el set con luces de color, y usamos el accesorio 0,8X Zoom-Thru, con el dollyrodeando al locutor. El espectador tiene una visión mucho más ancha del estudio de la que obtendría normalmente durante un noticiario regular. Esa cobertura adicional que consigo con este conversor de lentes mejora el superbrillo (flare) y hace que todo resalte y se vea realmente bien.



Otra gran función relacionada con estos dos accesorios de lente es que montarlos y desmontarlos lleva muy poco tiempo. Cada conversor tiene un anillo de montaje, y con un simple giro en sentido horario, la unidad queda ajustada en su lugar. Cuando ha realizado su tarea, sólo lo giro en sentido contrahorario y está listo para ser retirado. Cuando necesito usar uno fuera del estudio, sólo lo saco de la caja, lo instalo sobre el lente y estoy listo.







— Josh Taylor es director creativo de la afiliada de la CBS WSBT-TV. Se encarga de la creación de avisos publicitarios, videos de formato largo y colabora en la redacción/filmación de promociones de la emisora.