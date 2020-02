USUARIOS: Sony se luce en documental de tiburones

TEMECULA, Calif. — Documentar la difícil situación en la que se encuentran los tiburones en relación con la pesca comercial es bastante desafiante, y hacerlo luchando contra el oleaje y las ráfagas de viento dificulta mucho más la filmación.



Por Robin D. Berg





(De izquierda a derecha) Andy Cope, camarógrafo, y Robin D. Berg, director, filman los comentarios de Manny Puig, conservacionista de grandes depredadores, durante la grabación del último documental de Berg. Es por eso que elegí la tecnología XDCAM EX de Sony para producir "Last of the Super Sharks", un largometraje documental que estoy filmando actualmente. Inicialmente hemos planificado dar a conocer el documental en festivales de cine y a través de otros medios de difusión que incluyen la televisión y el teatro.



Hace algún tiempo que sé de la potencial devastación mundial a la que están expuestos los grandes tiburones oceánicos depredadores debido a la pesca comercial con palangre. Su número decreció a nada más que el 10 por ciento de la población original, y están desapareciendo de a millones cada año. Son animales verdaderamente fascinantes y hermosos que están siendo exterminados.



La producción del documental en exteriores comenzó en Florida y todavía continúa. La filmación también nos condujo al Golfo de México para rastrear a los grandes tiburones martillo, a las Islas Vírgenes de los Estados Unidos para seguirles la pista a los tiburones tigre y a varios puntos de mar abierto.



De mis experiencias previas en la filmación de la naturaleza y al aire libre, supe que necesitaba cámaras que no sólo ofrecieran alto rendimiento y produjeran excelentes imágenes, sino que también fueran resistentes y capaces de soportar las inclemencias del tiempo.



Las imágenes submarinas del documental se están filmando con la camcorder de memoria PMW-EX1R de Sony, alojada dentro de una carcasa subacuática. La EX1-R se ha convertido en mi cámara submarina predilecta porque nada se asemeja a la calidad de imagen de un sistema de este tamaño, y compite con sistemas mucho más grandes. Realmente me encanta el control que puedo tener del sistema cuando está en el agua. Es muy manuable y ofrece una calidad de imagen espectacular.



El diseño compacto de la cámara también es una ventaja estupenda para el trabajo que estamos realizando. Comprobamos que no sacrificábamos nada por el tamaño, porque es mucho el peso que se debe soportar al colocar una cámara grande de montaje al hombro dentro de una carcasa. Creo que la EX1-R ha demostrado ser la cámara perfecta ya que no es ni muy pequeña ni muy grande, y ofrece una fabulosa calidad de imagen.



En nuestra producción utilizamos tres EX1-R submarinas, que complementamos con dos camcorders HXR-MC50U AVCHD de Sony alojadas en carcasas subacuáticas. Son sumamente compactas y brindan una calidad de imagen increíble.



Fuera del agua, capturo imágenes con la PMW-350 XDCAM EX de montaje al hombro de Sony. Escogí esta cámara porque si uno va a filmar entrevistas al estilo televisivo se debe tener el control total de la cámara. Para mí, igual es una cámara montada al hombro.



En general, las cámaras producen exactamente el tipo de "apariencia" que queremos lograr. Ofrecen imágenes de video muy naturales con un aspecto altamente saturado. Filmamos a 30p, y las imágenes de las distintas cámaras de Sony se montan bastante bien y sin inconvenientes.



Durante el rodaje del documental, hemos trabajado en algunas de las peores condiciones de filmación imaginables. Puedo estar en mar abierto, siendo constantemente castigado por el agua, o expuesto a 100 por ciento de humedad, más de 30 grados Celsius o frío glacial. Sin embargo, las cámaras no se quejan y han demostrado ser sólidas e imparables en cualquier condición climática.







-- Robin D. Berg es productor de cine/director de fotografía/presidente de BEI Inc. Se dedica a la producción de televisión digital desde mediados de la década del 90 y su trabajo ha aparecido en ESPN, The Outdoor Channel, Fox Sports y otras agencias de medios.