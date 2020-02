USUARIOS: Ross prepara a Vegas PBS para el futuro

LAS VEGAS, Nevada Vegas PBS inauguró sus nuevas instalaciones en 2009 y comenzó a transmitir en mayo de 2010. Transmitimos 12 flujos de programación exclusivos dentro del distrito educativo del condado de Clark, brindamos soporte de difusión de datos de emergencia a los responsables de primeros auxilios, producimos programas originales y actuamos como instalación de distribución de medios de banda ancha para más de 300.000 estudiantes y personal educativo.





Joe Cordova, técnico de telecomunicaciones senior de Vegas PBS, se encuentra a cargo del nuevo sistema OverDrive de Ross. Para mí no hay dos días iguales es este lugar, ya que voy alternando entre tareas de difusión, respuesta a emergencias, visitas a las instalaciones, relaciones públicas y trabajo conjunto con el personal de la escuela secundaria virtual y sus alumnos, con quienes compartimos el espacio.



Siempre me ha dado la impresión de que generalmente transcurren seis meses desde la introducción de una nueva tecnología importante hasta que la gente logra adaptase a ella y, según mi experiencia personal en la flamante instalación, puedo decir que es verdad. Su diseño tuvo en cuenta la eficiencia del flujo de trabajo mejorado y la producción y, aunque al principio demandó un poco más de atención, una vez que comenzamos a usar las herramientas, dejamos de pensar en el pasado.



Una de las tecnologías implementadas fue el sistema de control de producción automatizado (Automated Production Control, APC) OverDrive de Ross Video. Este sistema nos permite logar los mejores efectos, transiciones y técnicas para todos los programas de un modo reproducible y comprensible. Cualquier TD o director puede parecer un profesional y concentrarse en el arte de la producción más que en la mecánica de la configuración y ejecución de efectos de video. El OverDrive hace que nuestros programas tengan un aspecto nítido y profesional.



La posibilidad de controlar varios dispositivos de producción en vivo desde una sola ubicación central es otra de las ventajas del OverDrive. Activar clips e insertar gráficos desde una sola interfaz gráfica de usuario nos ayuda a que las producciones sean ordenadas. Además, si es necesario, otros operadores pueden intervenir y tomar el control del conmutador Vision y de otros dispositivos en cualquier momento. Esta importante característica nos permite incrementar gradualmente el tamaño de nuestro equipo para satisfacer las demandas de producción.



La instalación del OverDrive se realizó sin problemas ni grandes eventualidades. Demandó un poco de tiempo desarrollar un software que se conectara a nuestra consola de audio C-10 de SSL, ya que fuimos los primeros usuarios del OverDrive en conectar una C-10. Sin embargo, todo funcionó maravillosamente no bien lo encendimos.



Me hubiera gustado contar con más tiempo de capacitación, pero las exigencias que implicaba poner a funcionar una nueva instalación nos dejaron poco margen; no obstante, Ross fue de gran ayuda para que pudiéramos empezar a trabajar sin inconvenientes.



Actualmente hacemos un programa diario de una hora utilizando el OverDrive y durante el cual se conmutan otros programas de forma convencional. No obstante, planeamos producir más programas diarios con el OverDrive.



Nuestro mayor desafío en la transición a APC fue poner a trabajar en la producción diaria a un equipo que nunca había utilizado automatización, servidores ni enrutadores, y cambiar sus conocimientos y hábitos para que adoptaran la nueva tecnología. Tengo que admitir que a veces era un desafío difícil pero que valía la pena.



La adopción de la tecnología del OverDrive nos ayudará a satisfacer nuestras necesidades futuras. A medida que vayamos creciendo y se vayan incorporando nuevos empleados al plantel, se trabajará en un entorno cada vez más automatizado y acelerado. El OverDrive es una forma fantástica de prepararse y adelantarse al futuro.







-- George J. Molnar, director de ingeniería de Vegas PBS