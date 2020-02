USUARIOS: El ETL de Rhode & Schwarz aliviana la carga del consultor en transmisores

RALEIGH, Carolina del Norte — Abrí la empresa Chuck Britt and Associates en 2004 para ofrecerles a las emisoras una compañía de instalación y mantenimiento confiable y experta, con un equipo de transmisión de televisión de alta potencia muy específico como objetivo. Nuestro trabajo nos lleva a lugares muy remotos de todo el país para dar servicio a transmisores, incluso a cimas de montañas y otros lugares a los que puede ser muy difícil llegar.





Chuck BrittPor Chuck Britt



He estado en el sector de la radiodifusión desde mediados de la década de 1960 y realmente valoro el concepto de viajar liviano. Cuanto menos equipo y demás herramientas tenga que enviar o arrastrar, más contento me pongo; especialmente ahora que las aerolíneas consideran que las cargas grandes son equipaje extra.



Ofrecemos pruebas de rendimiento para sistemas de transmisión, así que un dispositivo que pueda hacer todo lo necesario desde una caja es un concepto muy atractivo. Encontré todo eso en el ETL de Rohde & Schwarz. El concepto de tener todo en una caja facilita las cosas, y hasta he llevado mi ETL en el bolso de mano opcional cuando he viajado por aire a un lugar de trabajo.



El equipo de prueba ETL de Rohde & Schwarz cuenta con una plataforma multiestándar universal para analizar señales de televisión y combina las funciones de un receptor de televisión de prueba y un analizador de espectros, junto con un analizador de flujo de bits en un instrumento muy portátil, mientras que mantiene una alta precisión en la medición.



Las capacidades de flujo de bits de la unidad abarcan medición y registro de siete parámetros de flujo de transporte MPEG y hasta 14 parámetros de señal ATSC/PSIP. El ETL también brinda velocidad de bits total, junto con información sobre cómo esa velocidad de bits se divide entre los diversos servicios que se transmiten. Además, el ETL proporciona imagen y sonido para cada uno de los canales codificados en el flujo que uno esté analizando. Y eso es todo lo que realmente se necesita para solucionar problemas en esta época de televisión digital.



Como con la mayoría de los equipos de pruebas actuales, la capacitación generalmente corre por cuenta de uno después de recibir el dispositivo del fabricante. El paquete del ETL no fue una excepción; sin embargo, de vez en cuando necesito pedir ayuda, y me sorprendió el servicio que obtuve en mis comunicaciones con el personal de Rohde & Schwarz.



Hace poco, estaba afuera trabajando y me encontré con que no podía hacer algunas de las mediciones. Así que llamé a mi vendedor de Rohde & Schwarz, Tom Jordan, quien fácilmente me guió para hacer una medición complicada.



El ETL también es rentable. Como la unidad reemplaza a varios dispositivos diferentes que antes tenía que transportar de un lado a otro, ya no tengo que preocuparme por si un instrumento esencial se pierde o se envía a otro lado; y la unidad es tan liviana que es muy sencillo hacerla trasladar y transportarla.



Yo ya era fanático de R&S porque había comprado y usado otros equipos de prueba de Rhode & Schwarz antes de comprar el ETL. Hace un año que tengo la unidad nueva y la he hecho actualizar para que tenga capacidad de análisis de flujo de bits. El ETL ha funcionado magníficamente y ha sido de gran utilidad para la empresa.



Cuando llevo el ETL, a la gente le llama la atención y comenta sobre su peso y su tamaño. Es fácil de recomendar porque cumple su función muy bien.







-- Chuck Britt ha estado en el sector de la radiodifusión desde mediados de la década de 1960. Fundó Chuck Britt and Associates en 2004 para instalar y mantener equipos de transmisión de televisión y radio para estaciones estadounidenses de todo el país.