Se realizó con éxito la NAB 2014

Por Karina Gerardi



LAS VEGAS, Nevada — El Show de la NAB 2014, la conferencia y exhibición anual de la Asociación Nacional de Difusoras (NAB), cuyo tema central fue “Canalice la Oportunidad: cómo manejarse en un mundo digital” (Channel Opportunity — The Way to Play in a Digital World), abordó la manera de idear estrategias, crear, transmitir, entretener, expandir la marca, conectar, educar, aprovechar, ganar y desenvolverse en un mundo digital.



La conferencia se llevó a cabo del 5 al 10 de abril, mientras que la exhibición estuvo abierta del 7 al 10 de abril.



Este año la novedad en la planta de exposiciones fue el “Pabellón ITA/ITV” (ITA/ITV Pavilion) interactivo.



El Pabellón de la televisión (Television Pavilion) presentó innovaciones en tecnología, aplicaciones de contenido/avisos publicitarios y servicios que brindan experiencias de video personalizadas y controladas por el consumidor, transmitidas con y a través de televisores, dispositivos móviles, PC y sistemas de distribución de video digital emergentes.



Además, el programa ampliado SPROCKIT presentó un pabellón que exhibió un grupo de hasta 30 compañías de formación reciente listas para salir al mercado y con el potencial necesario para transformar la industria del entretenimiento y los medios.



Otras atracciones incluyeron “La experiencia del estudio” (The StudioXperience), “Mundo de medios conectados” (Connected Media World), “Pabellón de tecnología ATSC” (ATSC Technology Pavilion), “Pabellones internacionales” (International Pavilions), “Pabellón de la TV móvil” (Mobile TV Pavilion), “Loft emergente” (Start Up Loft) y “Parque del futuro de los laboratorios de la NAB” (LABS Futures Park), donde la aparición del Patriots Jet Team y su jet de guerra ruso MiG azul eléctrico fue uno de los puntos principales del Show de la NAB. El Patriots Jet Team, con apariciones en Discovery Channel Canadá, es el único equipo de jet aéreos de propiedad particular de los Estados Unidos.



Durante el evento, tanto la conferencia sobre Ingeniería de la difusión (Broadcast Engineering) como la que trató sobre Gestión de la difusión (Broadcast Management) se centraron en cuestiones de interés para las radiodifusoras.



La conferencia sobre ingeniería de la difusión (BEC: Broadcast Engineering Conference) se extendió durante seis días y presentó ponencias técnicas sobre los desarrollos más recientes en tecnología de la difusión.



La BEC comenzó el sábado 5 de abril, con “Las mejores y las peores prácticas en las instalaciones de difusión” (Best and Worst Practices in the Broadcast Facility) presentada por John Bisset, en ventas regionales occidentales de Telos Alliance y columnista del Taller del Ingeniero de la revista Radio World; y Mark Persons, presidente of M.W. Persons and Associates, Inc. y además, escritor de Radio World.



Otras ponencias técnicas incluiyeron: “Diseño para 4K” (Design for 4K) y “La tecnología de los sistemas de ratings de difusión” (The Technology of Broadcast Rating Systems).



El domingo 6 de abril se presentaron: “Las libertades de la televisión en la nube” (The Freedoms of Television in The Cloud), “Tecnologías de avanzada para la televisión” (Advanced Technologies for Television), una sesión dividida en Parte I y Parte II: “Conversor de TV 4K-a-8K TV con superresolución” (4K-to-8K TV Up Converter With Super Resolution) y “Tecnologías más allá de DVB-T2” (Technologies Beyond DVB-T2).



El lunes 7 de abril, la ceremonia inaugural del show en Las Vegas Hotel incluyó un discurso sobre el estado del sector a cargo del presidente de la NAB y director ejecutivo, Gordon Smith, y una conversación con Haim Saban, presidente de Univision y Presidente y director ejecutivo de Saban Capital Group, Inc.



Entre las sesiones para el lunes se contaron: “Televisión híbrida” (Hybrid Television), “Caja de montaje superior (set top box) virtual: integración de servicios de video híbridos” (The Virtual Set Top Box: Integrating Hybrid Video Services) y “Transmisión de contenido fuera de nuestras fronteras: el papel de CDNS en la transmisión de contenido global” (Delivering Content Outside Our Borders: The Role of CDNS in Global Content Delivery).



El martes 8 de abril se presentaron “Producción y transmisión deportiva de próxima generación” (Next Generation Sports Production and Delivery), “IP en todas partes: salvando la brecha entre su estudio totalmente IP y los sitios de transmisión IP” (IP Everywhere: Bridging the Gap Between Your All IP Studio and IP Transmission Sites) e “Instalaciones de difusión” (Broadcast Facilities), una sesión presentada en dos partes. También se encontraban programadas para el martes: “4K: un enfoque estratégico" (4K: A Strategic Approach) e “Instalaciones de transmisión DTV a prueba de futuro” (Future Proofing You DTV Transmission Facility).



El miércoles 9 de abril, el taller y el programa de capacitación de día completa RF Boot Camp trataron el tema “Comprensión de la transmisión radial y televisiva” (Understanding Radio and Television Transmission). John Bisset fue uno de los instructores del RF Boot Camp.



El Almuerzo de Tecnología de la NAB (NAB Technology Luncheon) estuvo programado desde las 12:30 hasta las 14:00 horas en el Las Vegas Hilton, Paradise Ballroom, y fue el escenario principal para el premio al logro en ingeniería de la NAB (NAB Engineering Achievement Award), el cual este año distinguió a Jeff Littlejohn y Robert Seidel por su contribución a la ingeniería de la difusión.



Algunas de las ponencias técnicas que se presentaron el miércoles fueron: “4K y el cable de cobre” (4K and Copper Cable), “Los factores que se deben considerar al elegir un codificador HEVC” (The Factors You Must Consider When Choosing an HEVC Encoder) y “Ultra alta definición” (Ultra High Definition), presentadas por Jorge Rodriguez, gerente de proyecto de innovaciones de HISPASAT.



La recepción para los operadores de radio aficionados (Amateur Radio Operators Reception) también se llevó a cabo el miércoles, desde las 18:00 hasta las 20:00 horas en Las Vegas Hilton, Ballroom B.



El jueves 10 de abril los temas incluyeron “Tome el control de su video: capacidades de gestión de video con software DAM y MAM” (Get Control of Your Video: Video Management Capabilities with DAM and MAM Software) y “Redes IP de próxima generación: eficaces, rentables, autodimensionables” (Next Generation IP Networks: Efficient, Cost-Effective, Self-Proportioning) y “Perspectiva general de tecnologías de enlace de video inalámbrico” (Video Link Technologies Overview).



La conferencia sobre gestión de la difusión fue un programa de cuatro días, donde los gerentes de radio y televisión compartieron sus éxitos y se actualizaron sobre las cuestiones regulatorias que impactan a sus compañías.



El domingo 6 de abril la conferencia trató sobre “El liderazgo en la mira” (Focus on Leadership) y “Cambio en la economía de los medios: impacto en la estrategia, las finanzas y la tecnología” (Shifting Media Economics: Impact on Strategy, Finance, and Technology).



El lunes 7 de abril la conferencia sobre gestión de la difusión incluyó los temas: “Son las 10:30: ¿sabe a dónde está siendo transportada su señal de transmisión” (It’s 10:30: Do You Know Where Your Broadcast Signal is Being Carried) y “TV móvil in 2014: crucial para la demanda creciente de video de parte del consumidor” (Mobile TV in 2014: Key to Fast Growing Consumer Demand for Video).



El Almuerzo de Televisión de la NAB (NAB Television Luncheon) estuvo programado desde las 12:30 hasta las 14:00 horas en LVH Paradise Ballroom. Durante el encuentro, los miembros del elenco de la comedia familiar “Everybody Loves Raymond” recibieron el premio 2014 al Destinatario televisivo (Television Recipient award).



El martes 8 de abril las sesiones fueron: “Medición local: Todos los medios/Todos los usuarios/Todo el tiempo” (Local Measurement: All Media/All Users/All Time) y “Copyright y redes sociales: uso justo o juego sucio” (Copyright and Social Media: Fair Use or Foul Play). El Centro de estudios y recepción digital” (Digital Think Tank and Reception) presentó cuatro ponencias técnicas incluidas “Nuevas oportunidades: productos y servicios” (New Opportunities: Products and Services) y “Mejores prácticas de gestión: estructura/capacitación/personal” (Management Best Practices: Structure/Training/Staffing).



El miércoles 9 de abril las sesiones trataron temas como “Seminario para directores de noticias televisivas” (Television News Director Seminar), “El futuro de las noticias” (The Future of News) y “La ética de los informes noticiosos a través de las redes sociales” (The Ethics of News Reporting via Social Media). Para cerrar en la conferencia sobre gestión de la difusión se presentó “El estado y la seguridad del sistema de alerta de emergencia” (The Status and Security of the Emergency Alert System).



El Show de la NAB este año les dio la bienvenida a 204 expositores que por primera vez se suman a expositores veteranos en un espacio de planta de exhibición de 79.000 metros cuadrados. Entre los debutantes como expositores en el Show de la NAB se encontraron AMD-Advanced Micro Devices, Clearleap, Fujitsu Semiconductor America, Giga Entertainment Media, Siemens Convergence Creators GmbH, This Technology y Ustream. En el nuevo Pabellón de socios (Partner Pavilion) de Intel también se encontraron varios expositores nuevos.



Según el vicepresidente ejecutivo de Convenciones y Operaciones Comerciales de la NAB, Chris Brown: “La multitud de expositores este año refleja la capacidad demostrada por el Show de la NAB para adaptarse y brindar perspectivas nuevas sobre las compañías más innovadoras del sector y las tecnologías de avanzada”.



Según el Informe demográfico del Show de la NAB de 2013 del total de 93.602 registrados, 25.211 eran asistentes internacionales, provenientes de 156 países.



Treinta y nueve países fueron representados por sus propias delegaciones. Entre ellos se contaban: Argentina, Brasil, Chile, Colombia, República Dominicana, Ecuador, México, Perú, Uruguay y España.



Colombia, Croacia, Haití, Israel, Malasia, Noruega y Emiratos Árabes Unidos fueron delegaciones de países que asistieron por primera vez.



Brasil tuvo la delegación más grande con 646 asistentes.



Los asistentes provenientes de América Central, del Sur y el Caribe representaron el 15 por ciento, un 33,5 por ciento de los asistentes era de Europa del Este, Central y Occidental, un 26 por ciento de Asia del Este y Central y Oceanía, un 22 por ciento de América del Norte (Canadá and México) y un 3,5 por ciento de Oriente Medio y África.



Las fechas para el evento del próximo año son del 11 al 16 de abril. La conferencia se desarrollará del 11 al 16 de abril, mientras que la exhibición estará abierta del 13 al 16 de abril.