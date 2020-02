Nuevos límites para usuarios de inalámbricos

Para obtener información sobre los canales reservados para el uso de micrófonos de RF, consulte la herramienta en línea Show My White Space (muéstrame mi espacio disponible) de Spectrum Bridge.LOS ÁNGELES, California — Mientras la Comisión Federal de Comunicaciones (FCC) de los Estados Unidos empieza a preparar su conocida subasta de incentivo de espectro de frecuencia para un máximo de 20 canales de televisión, los operadores y los fabricantes de sistemas de audio inalámbricos siguen resignándose al espectro reducido que quedó después de la venta de la banda de 700 MHz en 2008.



Por Steve Harvey



“La Asociación Nacional de Difusores (NAB) [de los Estados Unidos] sigue alerta y afirma que ya ha otorgado 100 MHz más cuando se reasignó la banda de 700 MHz. Además, asegura que la búsqueda de un espectro de banda ancha dedicada debe concentrarse en otras bandas”, declaró Chris Lyons, gerente, técnico y capacitador en comunicaciones, Shure Inc., en el sitio Web de la compañía.



Afortunadamente, las cláusulas en el plan de subasta de la banda de 700 MHz de la FCC, incluidos los canales reservados y la base de datos de los dispositivos de bandas de televisión, deberían contribuir a allanar el camino para los operadores en el reducido espectro de frecuencias.



“El hecho de que la FCC se comprometa a asignar algunos canales reservados en todos los sectores para los micrófonos inalámbricos es verdaderamente positivo, dado que de este modo se reconoce la importancia de los micrófonos inalámbricos y de su uso sin interferencias”, dijo Lyons.



Sin embargo, Lyons aclaró: “La pregunta más importante es, como con cualquier otro cambio regulatorio, la rapidez con la que los usuarios se pondrán al tanto de estos cambios y aprovecharán la base de datos y los canales reservados. La curva de aprendizaje es un gran obstáculo si está tratando con personal menos calificado o técnicos voluntarios”.



La FCC está reservando al menos dos canales de televisión por mercado exclusivamente para los micrófonos de RF que se encuentran fuera de los límites de las bases de datos de televisión. Para obtener información sobre los canales reservados, consulte la herramienta en línea Show My White Space (muéstrame mi espacio disponible) de Spectrum Bridge.



Si esos canales reservados son insuficientes para un evento específico, los usuarios con licencias pueden registrarse directamente en la base de datos para obtener protección temporal en los canales adicionales. Los operadores sin licencia deben solicitar protección en la base de datos a la FCC. Shure ha publicado instrucciones detalladas para registrarse en la FCC en su sitio Web.



Como resultado del espectro disponible reducido, “creo que los días en los que los usuarios sacaban el sistema de la caja, lo encendían y usaban la frecuencia predeterminada llegaron a su fin”, dijo Joe Ciaudelli, director de desarrollo de comercialización y capacitación de Sennheiser. “Las mejores prácticas cobran cada vez más importancia a medida que avanzamos. Ahora no caben dudas de que hay que hacer los deberes”.



“Creo que finalmente todos están aceptando que el ancho de banda se está achicando”, dijo Mark Donovan, de Audio-Technica Estados Unidos. “Todo lo que tienen que hacer es ver cuántos de estos smartphones se venden cada vez que lanzan el último dispositivo más sofisticado para ver lo que se avecina”.





Joe Ciaudelli, director de desarrollo de comercialización y capacitación, Sennheiser En el pasado, los operadores podían disfrutar de los sistemas inalámbricos incluso cuando hacían casi todo mal, según Lyons. “Elegían frecuencias que no eran compatibles, ponían sus antenas en la posición incorrecta o las orientaban en la dirección equivocada, ponían el receptor junto a un dispositivo digital o colocaban una computadora portátil sobre el receptor; aún así las cosas funcionaban”.



Ahora, en este panorama de espectro reducido, dijo Donovan, “la disyuntiva será la cantidad de sistemas que podamos incluir en un canal de televisión”.



No obstante, con la proliferación esperada de dispositivos de banda de televisión, o bases de datos de televisión, tal vez dentro de tan sólo un año, “habrá incluso más dispositivos que interferirán y causarán más ruido de RF o directamente interferencia”, dijo Donovan. “Por ello, muchos fabricantes están buscando la próxima tecnología que los libere y aleje de esta área brutalmente congestionada”.



Sin embargo, Donovan aclara: “no hay una tecnología mágica que resuelva todos los problemas”.



Como el mismo señaló, la tecnología UHF tiene más de 80 años. “Si bien algunos usuarios finales, frustrados, pueden pensar que los fabricantes son un poco lentos para encontrar soluciones, la verdad es que no son tan fáciles de encontrar. Hablamos de muchas opciones y tecnologías diferentes, y, para ser honestos, algunas tecnologías no se han probado o usado nunca”.



Shure, por su parte, ha lanzado dos nuevos sistemas de RF durante el último año — Axient y ULX Digital — que admiten hasta 15 y 14 sistemas respectivamente en un solo canal de televisión, o 6 MHz. Por lo general, un sistema analógico FM puede controlar entre ocho y 10.



Azden Corp. también fabrica una amplia variedad de micrófonos, transmisores y receptores inalámbricos UHF y VHF. Por el lado de los profesionales, Azden ha diseñado su equipo con ranura de entrada y montaje de cámara para que sea compatible con el nuevo DTV landscape, que funciona en 188 canales en cuatro bandas UHF. Muchos modelos, como los sistemas de montaje de la cámara en las series 305, 310, 325 y 330 de la compañía, están disponibles como opciones alternativas en versiones aprobadas CE con 240 canales en el rango de 794 a 805.95 MHz.



Uno de los coordinadores de las frecuencias de los sistemas inalámbricos líderes en el sector, James Stoffo, hace poco informó que una nueva compañía estaba trabajando en un sistema que permitiría hasta 150 canales en un sector de 6 MB. “Esto es 15 veces más eficaz en términos del espectro que lo que ha estado disponible en el mercado desde 1962”, cuando los micrófonos inalámbricos se pusieron a la venta por primera vez en los Estados Unidos, afirmó Stoffo. “Utiliza tecnología analógica de banda extremadamente angosta”.





El sistema de micrófonos inalámbricos Axient de Shure admite hasta 15 sistemas en un canal de televisión de 6 MHz. Ideado en primera instancia para uso de instalación comercial, el sistema inalámbrico digital SpectraPulse Ultra Wideband de Audio-Technica opera en un rango de 6 GHz, por encima de las señales que pueden interferir. “Tras cinco años de desarrollo, ha funcionado exitosamente sin interferencia”, dijo Donovan.



Según Ciaudelli, mientras un micrófono UHF puede usarse para una amplia variedad de aplicaciones, en el futuro, “habrá sistemas que estarán diseñados para aplicaciones específicas”. Por ejemplo, “será excelente para una sala de conferencias inalámbrica, pero no se podrá usar en una obra en Broadway, porque esa tecnología no se puede transferir”.



Con esa premisa, Sennheiser también ha realizado mejoras en sus productos existentes. Por ejemplo, la última versión del transmisor de la serie 5000 ofrece un modo de intermodulación bajo, dijo Ciaudelli. “Esto consume un poco más de corriente de las baterías para alimentar los amplificadores de RF y los hace más lineales. Esto le permite incluir más canales en el mismo espacio de RF; es más eficaz en términos del espectro”.



El potenciador de antena AB 3700 ofrece una linealidad mejorada, que aumenta la inmunidad a otras señales de alta potencia, que podrían, de lo contrario, generar intermodulación en el sistema. “El equipo altamente lineal cobrará cada vez mayor importancia”, advirtió Ciaudelli.







— Steve Harvey es el redactor de la Costa Oeste de Pro Sound News, una publicación de NewBay Media.