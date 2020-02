Nicolás Beltrán opina sobre estándar digital en Chile

Como jefe docente del Departamento de Ingeniería Eléctrica de la Universidad de Chile, y miembro senior del Instituto de Ingenieros Eléctricos y Electrónicos (IEEE, por sus siglas en inglés), el Ing. Nicolás Beltrán-Maturana siguió de cerca el proceso de adopción del sistema ISDB-T en su país.



TV Technology: ¿Cuál es su opinión acerca del estándar de TVD elegido por Chile?

Nicolás Beltrán-Maturana: Es positiva desde el punto de vista económico pero también de servicios, ya que a futuro surge como una elección que amplía potencialmente el número de servicios que podrán utilizarse, por su característica nativa de recepción en terminales móviles.



La sociedad chilena en los últimos 20 años se ha caracterizado por incorporar tecnología a su rutina diaria. Este hecho hace que se abra la posibilidad al uso de nuevos servicios que la norma elegida permite considerar.



Las ventajas técnicas de ISDB-T se basan en la codificación en multiportadoras, que le dan robustez frente a reflexiones por multitrayectorias que son inevitables en un país montañoso como el nuestro. Una segunda ventaja es la posibilidad de recibir televisión en HD en la misma canalización que utiliza la análoga. Estas ventajas serán más relevantes a medida que el mercado sudamericano crezca, provocando las economías de escala correspondientes. Esta situación se encuentra ya en desarrollo, considerando que la norma ha sido adoptada por cuatro países y está siendo considerada en el proceso de definición en otros tantos.



Las desventajas podrían relacionarse con los precios de los decodificadores para la transición, pero si el mercado de adopción de la norma sigue creciendo esta desventaja ciertamente disminuirá.



TVT: ¿Durante el proceso de selección, se escuchó la opinión de todos los sectores involucrados?

Beltrán: Tuve la oportunidad de participar, hace un año, en un grupo asesor al ministro de telecomunicaciones, constituido por profesores de las universidades que tienen carreras de Ingeniería Eléctrica, Electrónica y Telecomunicaciones acreditadas en Chile.



En esas reuniones conocimos de la existencia de otros grupos involucrados, a los que el Ministerio de Transporte y Telecomunicaciones también consultaba, pero no se realizaron reuniones conjuntas. Mi impresión es que fueron recogidas todas las opiniones que se quisieron presentar antes de tomar la decisión.



TVT: ¿Será necesario modificar la legislación de comunicaciones en Chile, en función del advenimiento de la TVD?

Beltrán: El régimen de concesiones actual no es compatible con la posibilidad de ofrecer, en el mismo canal de 6 MHz, otras señales de televisión o de servicios complementarios.



El proyecto de ley que se discute en el congreso y que modifica el sistema de concesiones, toma en cuenta este aspecto e incluso aumenta las posibilidades de transmitir contenidos diferentes de los privilegiados por los operadores tradicionales. Es así como considera una división de las concesiones en nacionales, regionales, locales y comunitarias, para permitir el acceso de organizaciones ciudadanas, gremiales, educacionales, etcétera, que podrán emitir sus contenidos acudiendo a un sistema de subsidios estatales también propuesto en el proyecto.



Este texto considera mantener la supervisión de contenidos por el Consejo Nacional de Televisión, que actuaría en forma paralela al organismo regulador técnico que concesiona el espectro. Creo que esta modificación dará a la ciudadanía mayor participación tanto en lo que quiere recibir a través de la TVD abierta como en el acceso a nuevos servicios.



TVT: ¿Cómo prevé el desarrollo de la transición en Chile y los principales obstáculos que surgirán en esa etapa?

Beltrán: El período de transición chileno está definido, en el proyecto de modificación de la ley de televisión, en ocho años desde su promulgación, exigiendo también a las concesiones nacionales una cobertura de TVD del 50 por ciento a los 5 años desde esa fecha, para asegurar que en el apagón analógico la cobertura sea la misma que se tenía al autorizar la TVD.



Las dificultades previstas están relacionadas con el precio de los STB en la etapa de simulcasting. Mi impresión es que si las nuevas señales televisivas surgen con ofertas atractivas de contenidos, el 66 por ciento de la población chilena que no está conectada al cable y que será el mercado objetivo de estos decodificadores, hará el esfuerzo económico correspondiente. Hasta la fecha la autoridad gubernamental ha insistido en que no habrá un programa de subsidios de los STBs.



TVT: ¿Qué rol puede jugar la universidad pública chilena en la implementación de la TVD?

Beltrán: La televisión en Chile comenzó en algunas universidades y, en esa ocasión, el legislador y la autoridad reguladora les otorgaron concesiones indefinidas que se utilizaron en ofrecer inicialmente una programación equilibrada entre educación, cultura y entretención.



Sin embargo, el hecho de que las universidades no tuviesen recursos para financiar esta propuesta derivó en una televisión comercial relegando en muchos aspectos los contenidos educativos y culturales. La universidad pública chilena ha recorrido un camino similar al de su televisión, pero se mantienen los compromisos primarios de aporte a la sociedad.



En este contexto queremos jugar un rol básico en la implementación de la TVD incorporando capacitación tecnológica, contenidos, educación mediante data-casting, benchmarking de equipos y servicios, etcétera. Las condiciones están dadas y existen las voluntades dentro de las universidades que participaron en el Comité Asesor al Ministro.



TVT: ¿El mercado tecnológico chileno está preparado para los desafíos que implica la TVD?

Beltrán: Nuestro país ha servido de laboratorio para experimentar y probar aceptación de nuevos productos en mercados tecnológicos como la telefonía celular. Este hecho ha introducido una cultura tecnológica en especial en las generaciones más jóvenes.



No tengo dudas que esta manifestación estará en la incorporación de la TVD y no será difícil introducir la novedad. El desafío será mantenerlo y creo que dependerá de los modelos de negocio que los operadores realicen para que el mercado sea creciente en el tiempo. El esfuerzo que haga el estado para ampliar coberturas educativas a las escuelas públicas chilenas, sobre todo en los lugares más remotos, permitirá la extensión de los beneficios que entrega la TVD.



Por otra parte, Chile se caracteriza por ser un país en que periódicamente ocurren catástrofes naturales, frente a las que se necesitan respuestas organizadas de la población. Esta norma permite transmitir datos que podrán ser enviados por los organismos de emergencias para, por ejemplo, activar planes de evacuación, siendo otro beneficio indirecto que puede proporcionar.