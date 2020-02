Los servidores cobran mayor importancia

David Gabbitas, ingeniero de difusión de la Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días, en Salt Lake City, examinó las configuraciones del servidor Harmonic/Omneon con el que cuenta la organización.

ALEXANDRIA, Virginia — Hace un tiempo en la industria de la televisión, prácticamente todas las grabaciones y las reproducciones se hacían mediante cintas de video. Si uno trabajaba en instalaciones con sistemas de automatización, esto generalmente significaba tener una enorme maravilla mecánica muy costosa que almacenaba, recuperaba y reproducía cintas de video.



Por Bob Kovacs



Estos sistemas de automatización robótica — cuyos componentes funcionaban en conjunto de una forma casi hilarante — parecían inspirados en la película “El Dormilón” de Woody Allen. En el año 2000, estos sistemas tenían los días contados y pasarían a formar parte de ese grupo de tecnologías arcaicas que no extrañaremos y que han minado de chatarra la industria de la televisión.



Los sistemas robóticos se vieron forzados a terminar en un contenedor de basura debido al surgimiento de una nueva tecnología: el servidor de video. En la actualidad, este dispositivo se afianza cada vez más en el mercado y sufre modificaciones con el objeto de adaptarse a un creciente número de nichos. En los últimos años, los servidores de video se han convertido en el corazón de la televisión, indispensables para el arte y el negocio de esta industria.



“El panorama para la reproducción lineal es próspero”, dijo Mark Cousins, gerente general de la línea de productos de servidores de medios de Harmonic. “Este producto sigue siendo nuestra principal fuente de ingresos. Los servidores de hoy en día han sufrido mejoras puntuales para las operaciones de difusión; siguen ocupando un lugar de privilegio como método de transmisión principal en las difusoras y generan la mayor parte de las utilidades”.



Los servidores de video dieron el puntapié inicial como método rápido de almacenamiento y reproducción de clips de video. Se implementaron primero en avisos publicitarios, noticias y otros clips de producción en vivo. A medida que bajaban los costos de almacenamiento, las difusoras comenzaron a guardar programas completos en sus servidores y a usar el servidor como el dispositivo principal de reproducción.



Hoy en día, los servidores se usan para la admisión, la edición y la reproducción de todo tipo de video en instalaciones televisivas profesionales. En algunos casos, el servidor es un producto “todo en uno”: realiza desde tareas de automatización hasta titulación. Simplemente, basta con conectar la salida a una cabecera de cables o a una cadena de transmisión para difusión.



“Los servidores tradicionales son el producto de décadas de desarrollo de ingeniería altamente especializada, requeridos para satisfacer de forma rentable las demandas de admisión y reproducción en tiempo real, almacenamiento, interoperabilidad y, lo más importante, confiabilidad”, dijo Cousins. “Los avances en servidores han sido posibles y rentables gracias a las mejoras en tecnología como por ejemplo una mayor potencia de procesamiento, un aumento en la capacidad y en el ancho de banda para el almacenamiento, una mayor transferencia de red y una reducción en los costos”.



Muchas de las compañías que ofrecen los servidores de hoy en día iniciaron el desarrollo de este producto en la década del 90. Grass Valley es una de esas compañías. La línea de productos de servidores de 2013 es el resultado de un desarrollo continuo que data del primer servidor de video práctico del sector: el Profile.





El servidor BlackStorm de Ross Video puede operar con archivos MPEG-2 y MPEG-4. Así lo confirmó Ed Casaccia, director general de marketing de Grass Valley. “A partir de ese momento, ha habido un incremento drástico en la potencia de procesamiento interno gracias a la adopción de la tecnología de matriz de entradas programable en campo (FPGA) tanto para las implementaciones de códecs como para la capacidad de efectos internos; además, se adoptaron sistemas operativos integrados para posibilitar las funciones de soporte de aplicaciones en diferido y la manipulación de cuadros en tiempo real, y se implementaron unidades de procesamiento gráfico (GPU) que permitieron incorporar el manejo de gráficos dentro del mismo servidor de video”.



Harmonic, que adquirió Omneon y su línea de servidores Spectrum, destaca Spectrum como un producto con un desarrollo continuo desde su presentación, además de la nueva plataforma integrada de reproductor de canales ChannelPort.



“La evolución de la familia Spectrum ha incorporado el soporte de HD, además de la introducción de modelos de almacenamiento integrados, dispositivos modulares de E/S con conexión durante el funcionamiento (hot-pluggable) y soporte de códecs de producción”, dijo Cousins. “El lanzamiento de ChannelPort es uno de los desarrollos recientes más significativos para la familia Spectrum”.



Muchos fabricantes tienen sistemas de servidores que incluyen capacidades de edición para noticias y producción, o permiten una integración estrecha con los sistemas de producción de noticias. Por ejemplo, el servidor Avid AirSpeed 5000 trabaja sin inconvenientes con el Aurora News Production Suite de Avid para proporcionar admisión, edición, administración de activos, creación de listas de reproducción y reproducción al aire.



Dado que los servidores de video, en esencia, son computadoras especializadas diseñadas para almacenar y reproducir video, es lógico que los servidores estén evolucionando al mismo ritmo acelerado que otros tipos de sistemas de computadoras.



“Desde un punto de vista tecnológico, la evolución de los procesadores probablemente sea el factor más significativo que permite y motiva las mejoras”, dijo James Frantzreb, gerente general de segmento del mercado para empresas de medios en Avid. “Por otro lado, dicha evolución debe ir de la mano de las cámaras y demás códecs; además, los servidores de video aprovechan los avances de rendimiento y capacidad de almacenamiento, y las mejoras en otros componentes”.



EVS diseñó su servidor para salas de noticias Xedio Flash pensando en operaciones de menor envergadura. Xedio Flash es un sistema integrado de hardware y software que incluye muchos sistemas de edición no lineal (NLE), códecs de admisión, capacidad de reproducción y 18 TB de almacenamiento: todo en un solo bastidor.



Años atrás, Harris presentó su primer servidor: el ASC Virtual Recorder. Desde entonces, la empresa ha visto mejoras y expansión continuas de su línea de servidores.



“El Virtual Recorder evolucionó para convertirse en el VR30, luego en el VR300 y el VR400, y por último en la rama de servidores Nexio, utilizados por Harris hoy en día”, dijo Andy Warman, gerente general de marketing de productos en Harris Broadcast. “La línea Nexio ha estado con nosotros por casi una década. Nuestros servidores han tenido muchas innovaciones, como el uso de almacenamiento compartido, doble redundancia mucho antes de que existiera la protección deRAID-6, edición interna para servidores de video y códecs de software multicanal”.



Las mejoras constantes en los componentes de las computadoras tienen un impacto importante en la evolución de los servidores, pero quizás el cambio más grande esté condicionado por el costo. “Hay muchas razones que impulsan las mejoras a lo largo del tiempo”, dijo Warman, “pero lo que realmente motiva el cambio son las necesidades de los clientes”.



Es difícil prever hacia dónde apunta exactamente la evolución de los servidores. Uno de los recientes desarrollos interesantes es el surgimiento de la tecnología IPTV. En algún punto, la programación de IPTV deriva de un servidor, pero los estudiosos del sector tienen opiniones encontradas con respecto a si este desarrollo afectará o no los servidores de video como los conocemos actualmente.



“Avid se especializa en servidores que permiten la adquisición y la reproducción que se necesitan en el proceso de producción”, dijo Frantzreb. “IPTV es una aplicación para servidores diferente donde los flujos ocupan menos ancho de banda, y donde se preponderan la capacidad y el costo por flujo. Los servidores IPTV y los servidores de transmisión para difusión o producción están diseñados para tareas diferentes, por lo que la elección del servidor se basa en este principio”.



Sin embargo, hay personas que piensan en los casos en los que los clientes necesitan un sistema de servidores integrado que contemple todas las aplicaciones, incluso IPTV.



“Tradicionalmente, consideramos una cadena de producción que consta de preproducción, ejecución de programas en vivo, posproducción, asignación de multipropósitos y archivado; sin embargo, este proceso está convergiendo en lo que llamamos ‘producción no lineal total’”, dijo Casaccia. “En el futuro, el servidor de video — dado que se establece como el centro de operaciones de codificación y decodificación — será el eje de dichos flujos de trabajo consolidados, lo que permitirá manejar muchas de las funciones previamente asignadas a los conmutadores de enrutamiento, editores no lineales e, incluso, conmutadores de video para producción. En efecto, se trata de un nuevo delineamiento de la producción televisiva en una estructura completamente IPTV”.



Todos acordamos en que los servidores tendrán cada vez más funciones y probablemente por un costo inferior o igual a los costos actuales. “El costo es uno de los factores principales, y migrar la tecnología de servidores de las cajas “rígidas y metálicas” — es decir, tarjetas dedicadas con decodificadores de hardware — a soluciones basadas en software fue lo que generó la reducción de costos”, dijo Todd Robinson, gerente de marketing de productos para servidores en Ross Video.



“El siguiente paso es seguir reduciendo los costos de hardware combinando los productos de difusión, de forma tal de obtener un producto “todo en uno”. Si cuenta con un dispositivo único que proporcione diversas funciones (servidor de video, gráficos y enrutamiento), reducirá los costos de hardware dado que eliminará el armazón, los suministros de energía, los cables y otros componentes físicos”.



Esa es otra forma de decir que tendremos más funciones mediante software; esto es positivo en lo que refiere a actualizaciones, actualizaciones de códecs y cambios en los requisitos normativos.



Por supuesto, hay servidores especializados diseñados para satisfacer requerimientos específicos. Un ejemplo son los servidores para programaciones deportivas, que cuentan con funciones específicas para las necesidades de la producción deportiva. Al igual que otros servidores, el costo de los componentes utilizados en los servidores para coberturas deportivas está bajando, a la vez que la capacidad de dichos componentes está aumentando: una situación que promete mejoras continuas y la expansión de funciones.



Sigue habiendo grabadoras autónomas disponibles, incluso un número reducido que sigue usando cinta magnética. No obstante, los servidores son los mejores productos a la hora de grabar, almacenar y reproducir video, en especial, junto a las tareas de automatización y control remoto.



Es posible que la bola de cristal no muestre el futuro con claridad en lo que respecta a la evolución de los servidores, pero estos seguramente se convertirán en productos muy interesantes.







— Bob Kovacs fue locutor e ingeniero de radio y ahora trabaja en un proyecto televisivo de alcance nacional; además escribe de manera independiente.