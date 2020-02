EOS 5D Mark II de Canon: rendimiento innovador

HOLLYWOOD, California — “Act of Valor” es una película de Bandito Brothers que fue producida y dirigida por Mike “Mouse” McCoy y Scott Waugh. La obra fue escrita por Kurt Johnstad y es una película de suspenso novelada que tiene como protagonistas a los Navy SEALs de los Estados Unidos en servicio activo. La producción establece un nuevo estándar para películas de acción: sus tomas con un punto de vista a ritmo acelerado son capturadas usando cámaras digitales SLR EOS 5D Mark II de Canon, de peso liviano y gran portabilidad.



Por Shane Hurlbut



Aproximadamente el 75 por ciento de “Act of Valor” fue filmada usando estas cámaras y, como director de cinematografía, pienso que fue la herramienta adecuada para poder contar la historia. Nuestros paquetes de cámara 5D Mark II fueron pequeños y ágiles, y nunca me entusiasmé tanto con las posibilidades creativas que una cámara así pudo ofrecer a los directores de cinematografía, ya que su contenido capturado puede integrarse sin problemas con la película.





Shane Hurlbut, ASC, (arriba en el centro con camisa roja), configura una toma de ‘skydiving’ (paracaidismo de caída libre) con una 5D Mark II de Canon montada en el casco de un paracaidísta. En mi opinión, la 5D Mark II es una cámara diferente, por diversas razones. La primera de estas razones es la capacidad del sensor CMOS de la cámara para captar la luz en niveles de iluminación muy diferentes. El video es muy claro hasta 1600 ISO. Además, la capacidad de captar luz que provee tiene un gradiente muy agradable, estilo película. Otro punto positivo es que el sensor de la 5D Mark II también ofrece una profundidad de campo estilo película “VistaVision”. En mi modo de pensar, ninguna otra cámara digital HD en el mercado puede brindar estos tipos de atributos. Descubrí que también capta los tonos de la piel mejor que cualquier otra cámara.



Y el tamaño pequeño de la 5D Mark II también brinda la posibilidad de capturar perspectivas en primera persona de un modo que es imposible para las cámaras de mayor tamaño.



Otro beneficio que brinda el sistema de la cámara 5D Mark II es que permite que un equipo viaje despreocupadamente, con rumbo a ubicaciones que anteriormente hubieran sido inaccesibles.



Al filmar “Act of Valor”, nuestro equipo de producción funcionó como un pelotón SEAL, y entre seis y ocho muchachos estuvieron realizando toda clase de tareas todo el tiempo. Llegábamos a un país, explorábamos la ubicación, realizábamos la filmación y luego finalizábamos. El tamaño físico de la cámara nos permitió transportar nuestro paquete de producción de ocho cámaras en maletas que cabían fácilmente en los compartimentos superiores de los aviones. También nos dimos cuenta de que pasar por la aduana se simplificaba cuando los funcionarios veían que llevábamos cámaras digitales SLR.



Lo que más me encanta de la 5D Mark II de Canon es que es parte de una revolución global. Creo que está generando un cambio de paradigma en la industria de la producción ya que brinda calidad de película combinada con una operación de peso liviano y una movilidad sorprendente. El precio es también bastante accesible, por lo cual muchas personas pueden comenzar a expresarse de un modo impensado en el pasado. Pienso que el estilo de filmación que va a surgir del uso del sistema de la cámara 5D Mark II será un estilo totalmente renovado que aún no tiene nombre.







— Shane Hurlbut, ASC, director y cinematografista, ha capturado imágenes en movimiento usando casi todo formato de video y película disponible en la actualidad.