Emisora más eficiente con Harris

Interfaz del usuario de ADC de Harris



BANGOR, Maine — Maine Public Broadcasting Network (MPBN) llega a cada rincón del estado así como a espectadores de New Hampshire, Massachusetts y Canadá. Al igual que la mayoría de las difusoras, nos vemos enfrentados con demandas de producción crecientes y escasos recursos.



Por Gil Maxwell



Para satisfacer esos desafíos recientemente implementamos una actualización del control maestro y un flujo de trabajo basado en archivos, con el sistema de reproducción al aire automatizada ADC de Harris en el centro de la operación.



Nuestro personal tiene a cargo muchas responsabilidades, entre las que se cuentan el monitoreo de cinco emisoras de TV, la admisión y la grabación, los procesos de automatización y la interconexión con tres sitios de estudios. La última actualización técnica nos ayudó a optimizar los procesos diarios, especialmente ahora que estamos considerando agregar más canales.



Para el proyecto fue fundamental la implementación del software Live-Update de Harris compatible con BXF, el cual proporciona una integración directa de ADC con nuestro software de tráfico y programación. El software Live-Update de Harris facilita un intercambio sin fisuras de la información entre los dos sistemas y elimina la necesidad de muchos procesos manuales.



Las operaciones y la programación están integradas de manera estrecha, y nuestro personal trabaja de un modo conjunto. Un día típico, nuestro personal de operaciones toma el registro diario y realiza una descarga en ADC. El sistema de tráfico y programación selecciona el día y le indica al sistema que realice la descarga; acto seguido completa el registro del día de manera automática.



Después de descargar registros, los operadores descargan una lista de intersticiales para su admisión en el servidor. Los datos de los programas se completan automáticamente mientras pasan por la interfaz BXF. Los operadores luego verifican el contenido y marcan los tiempos de “in” (entrada) y “out” (salida). Las notificaciones generadas por BXF le informan al personal de programación una vez que el contenido ha sido preparado para el aire. El contenido luego refleja lo que se ha completado en el control maestro dentro del sistema de tráfico y programación, estableciendo así un flujo de información de dos vías, continuo y automático.



La introducción de datos ha sido reducida a un proceso de una única vez. El personal ya no debe visitar o llamar por teléfono a la zona de operaciones para obtener un informe de estado. El personal de programación obtiene una instantánea inmediata de lo que está y no está disponible, y si debe o no grabar el material de lista recibido.



ADC también emite un registro de ejecución efectiva en el sistema de tráfico y programación que puede compararse con los registros de programas.



La automatización de ADC de Harris y su diseño compatible con BXF han mejorado nuestras operaciones de diversas maneras. La comunicación electrónica entre la automatización y el tráfico ha reducido en gran medida los errores del intercambio manual, como por ejemplo los números transpuestos. El módulo Live-Update ha permitido que el personal de nuestro control maestro administre mejor sus tareas, dado que ahora no tienen que administrar toda la dinámica de trabajo. Además, la información ahora fluye bidireccionalmente y sin problemas gracias a la interfaz basada en BXF de Live-Update entre ADC y tráfico, lo cual permite que el departamento de programación sepa si los programas han sido grabados, cuándo están preparados y cuándo se encuentran disponibles. Ahora es posible realizar depuraciones de contenido del tráfico de un modo rutinario y llevar a cabo conciliaciones de manera eficiente con la disponibilidad de registros de ejecución efectiva en tiempo real. Ya no es necesario malgastar tiempo en completar manualmente la información.



En última instancia, todo el personal en la cadena (desde tráfico, pasando por operaciones y hasta facturación) puede conocer el estado de cada evento de manera inmediata. Esta actualización y transición nos permite transmitir un mejor producto al aire economizando, a la vez, tiempo y dinero.







— Gil Maxwell es vicepresidente de ingeniería y director de tecnología de Maine Public Broadcasting Network.